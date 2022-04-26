وائل رياض: موسيماني ناجح ولكن أزمته تغيير طريقة اللعب بشكل مستمر

أكد وائل رياض "شيتوس"، نجم النادي الأهلي ومنتخب مصر السابق، أن بيتسو موسيماني، ناجح في قيادته للأهلي، ويحقق نتائج إيجابية، وبطولات كثيرة في الفترة الأخيرة.

وتابع "شيتوس" خلال وجوده ضيفًا ببرنامج بوكس تو بوكس، والذي يقدمه الإعلامي محمد شبانة، والمذاع على فضائية ETC، لا أتفق بشكل كامل مع الرأي الذي يشير إلى عدم تقديم الأهلي أداء جيدا مع موسيماني، الأهلي خاض مباريات كبيرة تحت قيادته، ومن المنطقي أن يخفق الفريق في أداء بعض اللقاءات.

وأضاف وائل رياض، نجحنا في الجيل الذهبي للأهلي في الجمع بين الأداء والنتائج لكن ليس ضروري أن يحدث مع كل الأجيال، لذلك أرى أن موسيماني مدرب ناجح، ويدرس خصومه بشكل جيد، والأداء سيتحسن في الفترة القادمة.

وأكمل شيتوس، موسيماني يتم انتقاده بسبب بعض التغييرات ولكن من المؤكد أنه يرى أشياء لا نراها نحن، لكن أزمته الحقيقية في تغيير طريقة اللعب بشكل مستمر، مما يؤدي إلى اهتزاز مستوى بعض اللاعبين وعلى رأسهم محمد مجدي أفشة.

وعن نصائحه للأهلي في مباراة وفاق سطيف، اختتم شيتوس حديثه بأنه لابد من استغلال الفرص التي ستتاح في مباراة الذهاب من أجل خوش لقاء الإياب بأريحية، في ضغط جماهيري متوقع جدا في الجزائر.