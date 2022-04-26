عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

وائل رياض: موسيماني ناجح ولكن أزمته تغيير طريقة اللعب بشكل مستمر

وائل رياض
وائل رياض

أكد وائل رياض "شيتوس"، نجم النادي الأهلي ومنتخب مصر السابق، أن بيتسو موسيماني، ناجح في قيادته للأهلي، ويحقق نتائج إيجابية، وبطولات كثيرة في الفترة الأخيرة.

وتابع "شيتوس" خلال وجوده ضيفًا ببرنامج بوكس تو بوكس، والذي يقدمه الإعلامي محمد شبانة، والمذاع على فضائية ETC،  لا أتفق بشكل كامل مع الرأي الذي يشير إلى عدم تقديم الأهلي أداء جيدا مع موسيماني، الأهلي خاض مباريات كبيرة تحت قيادته، ومن المنطقي أن يخفق الفريق في أداء بعض اللقاءات.

وأضاف وائل رياض، نجحنا في الجيل الذهبي للأهلي في الجمع بين الأداء والنتائج لكن ليس ضروري أن يحدث مع كل الأجيال، لذلك أرى أن موسيماني مدرب ناجح، ويدرس خصومه بشكل جيد، والأداء سيتحسن في الفترة القادمة.

وأكمل شيتوس، موسيماني يتم انتقاده بسبب بعض التغييرات ولكن من المؤكد أنه يرى أشياء لا نراها نحن، لكن أزمته الحقيقية في تغيير طريقة اللعب بشكل مستمر، مما يؤدي إلى اهتزاز مستوى بعض اللاعبين وعلى رأسهم محمد مجدي أفشة.

وعن نصائحه للأهلي في مباراة وفاق سطيف، اختتم شيتوس حديثه بأنه لابد من استغلال الفرص التي ستتاح في مباراة الذهاب من أجل خوش لقاء الإياب بأريحية، في ضغط جماهيري متوقع جدا في الجزائر.

وائل رياض الأهلى منتخب مصر موسيمانى أفشة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

اتحاد الكرة: طالبنا الفيفا بالتأهل مباشرة للمونديال وليس إعادة مباراة مصر والسنغال

القاهرة 30 درجة.. حالة الطقس ودرجات الحرارة اليوم الثلاثاء 26 أبريل

هل ليلة القدر في 25 رمضان؟.. صفاء السماء و9 علامات تحددها

إغراء رئيس الوزراء..سيقان برلمانية تثير أزمة حول السياسة و"الغريزة" في بريطانيا |فيديو

بـ العناية المركزة | وفاة الطالبة ميسرة ضحية حادث الدهس في المحلة

هشام طلعت مصطفى: فاعل خير صديقي يتبرع بـ50 مليون جنيه لمستشفى وادي النيل

لامبارد: ايفرتون خسر من ليفربول العدواني بسبب محمد صلاح

الرعب القادم..التهاب الكبد الغامض ..خطورته على الأطفال وضرورة الانتباه لأعراضه

ترشيحاتنا

يعالج الأعصاب ويقوي المناعة.. فوائد قمر الدين

مستشار الأمن القومي الأمريكي: نتفهم مخاوف إسرائيل بشأن إيران

أبرزها التبرعات.. 15 موردا لتمويل صندوق دعم المشروعات التعليمية

هل يجوز للمسافر قصر الصلاة قبل مغادرة المنزل.. الإفتاء توضح الضوابط

شبانة: موسيماني يضحي بـ ربيعة ومحمود ومتولي لضم ثلاثي فيوتشر

مصور سويسري يلتقط مقطعا مذهلا من بين فكي سمكة قرش.. شاهد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مصور سويسري يلتقط مقطعا مذهلا من بين فكي سمكة قرش.. شاهد

سعرها يزيد عن 60 ألفا.. شاهد أغلى مانجو في العالم

ماذا قالت نضال الأحمدية عن إعجاب طوني خليفة بها وسر مقلبها فيه؟

هاني رمزي لـ صدي البلد: مشاركتي في العائدون شرف.. والنجاح فاق توقعاتي.. وتقديم أعمال غير كوميدية أصبح أمر وارد

فيديو

بعدما قبل الرئيس الفرنسي يدها.. من هي فرح الديباني .. فيديو جراف

كواليس نجاة فريق عمل مسلسل للموت2 من موت محقق .. فيديو جراف

يزيد احتمالية الإصابة بكورونا.. الأطباء يحذرون من تناول الفسيخ في شهر رمضان

تعدد زيجاتها وشراء سجائر لحماتها.. أسرار في حياة ميار الببلاوي "فيديوجراف"

المزيد

ساحة رأي

وليد السيد محمد مرعي يكتب: مضاعفة الأعمال في رمضان

د. ضياء الدين صبري يكتب: دلائل اقتصادية في شهر الصيام

سورة الناس.. الملجأ لك قبل وقوع أي شر..

«ميريت نيت» السيدة الأولى فى العالم

يارا زكريا تكتب: مدرسة الأجداد والجدات

الحنيفية .. سنة الله في الكون إلى يوم القيامة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد الرازق توفيق يكتب: السيسى.. من توشكى إلى سيناء

المستشار أسـامة الصعيدي

كلمات يحاسب عليها القانون

إلهام أبو الفتح

ذهب مصر الأصفر

كريمة أبو العينين

من غير إعلانات

نجاة عبدالرحمن

من طرف خفى "22 "

إسلام كمال

نقاط الانفجار المرتقبة

سمية عبدالمنعم

عالم «زهران» المليء بالخير والحب والجمال

خالد جمال

تحدٍّ جديد.. ذكاء محمد رمضان في «المشوار»

اﻟﻤﺰﻳﺪ