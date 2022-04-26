شيرين رضا بمكياج جذاب من كواليس "شغل عالي".. شاهد

نشرت الفنانة شيرين رضا صورة جديدة لها عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات إنستجرام.

وظهرت شيرين رضا في الصورة من كواليس مسلسل “شغل عالي” بمكياج جذاب، مما نال إعجاب متابعيها.

يذكر أن قالت الفنانة شيرين رضا، إن جميع الستات يقولون لفظ عانس ولم أقصد شيرين عبد الوهاب بأي تصريح ولا اعلم أنها صرحت بكلمة عانس سابقا قائلة " شيرين عبد الوهاب صحبتي وانا بحبها ولا انتقدها أبدا.

نوهت الفنانة شيرين رضا، أن الغيرة لا تقلل من المرأة ولكن الغيرة تعنى عدم الثقة في نفسها، قائلا: "الغيرة لا تقلل من الست ولكن بيكون الست معندهاش ثقة في نفسها والغيرة بتضر مش بتنفع وبتعمل مشاكل بين الشخص الغيور وبين الناس وبتغير المعد".

أوضحت النجمة شيرين رضا، إنها لن تتزوج إلا من النجم العالمي براد بيت وإذا تقدم لي للزواج سوف أقوم بكسر كل القواعد من أجله.

أكدت النجمة شيرين رضا، استعدادها لحلاقة شعرها مثل ما فعلت المطربة شيرين عبد الوهاب بعد أزمة انفصالها، قائلة: "نفسي أجيب شعري زيرو وقصت شعري قبل كده ونفسي أقصه من غير أن أتعرض لصدمة أو غيره من الظروف".

أشارت الفنانة شيرين رضا الي أن 70% من الراجل والسيدات في مصر غير مؤهلين للزواج ولديهم عادات سيئة متوارثة من أجيال بعيدة، قائلة: "مش كل الناس مؤهلة للخلفة وفي ناس بترمي أطفالها ودول ميستهلوش الأطفال و70% من الستات والرجالة مش مؤهلة يخلفوا".

أكدت النجمة شيرين رضا، قبولها أداء الأدوار الجريئة في الأفلام السينمائية، قائلة: “في قصص مش محتاجة مشاهد جريئة وفي قصص محتاجة مشاهد جريئة ولو اتعرض عليا مشاهد جريئة أعملها وأنا رضيت أكون ممثلة، وفى حاجات مقبولة تتعمل لأننا مجتمع شرقي”.