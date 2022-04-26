بالفيديو.. أمير كرارة يشارك متابعيه كواليس "العائدون"

نشر الفنان أمير كرارة فيديو جديد عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات انستجرام.

وظهر في الفيديو و هو يداعب متابعيه من كواليس تصوير مسلسله “العائدون”، مما نال اعجاب متابعيه.

وشهدت أحداث مسلسل العائدون، للفنان أمير كرارة، تصاعدا وزيادة التشويق، فور عرض الحلقة الرابعة والعشرون من المسلسل.

وخلال أحداث الحلقة الرابعة والعشرون من مسلسل العائدون، يعلم ضابط المخابرات المصرية نبيل (الفنان محمود عبد المغني) أن تنظيم داعش، يخطط لارسال 25 ألف عنصر مسلح، إلى ليبيا، وتهديد أمن مصر من جهة حدودها الغربية.

ويقترب عمر (الفنان أمير كرارة) من نادين (الفنانة أمينة خليل) أكثر، ويكاد يعترف لها باعجابه بها،

ووثقت الحلقة الرابعة والعشرون من مسلسل العائدون لحادث تفجير محيط معهد الأورام، الذي وقع عام 2019، ووقع على إثره العديد من الضحايا والجرحى بدون ذنب.