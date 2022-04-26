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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

كارمن سليمان تشارك متابعيها لحظات استمتاعها بتجربة سكاي دايفينج

كارمن
كارمن

نشرت الفنانة كارمن سليمان صورا جديدة علي صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات إنستجرام.

 

وظهرت كارمن سليمان في الصور من لحظات استمتاعها بتجربة السكاي دايفينج، مما حاز على إعجاب متابعيها.

 

 

حيث شاركت النجمة كارمن سليمان، في تجربة "سكاي دايفينج"، في برنامج "نجوم السماء"، المذاع على قناة " أون "، من فوق  محافظة الفيوم.

 

وعلقت كارمن سليمان، على التجربة، قائلة :"دي أكتر حاجة مجنونة عملتها في حياتي، وأنا كنت مبسوطة اوي، واحساس يجنن، وكنت طايرة، وكنت فاكرة أني هخاف، وما خفتش خالص".

 

وأضافت كارمن سليمان،:"دي تاني مرة آجي فيها الفيوم، وسعيدة بالتجربة، ولم أتوقع انها هتكون حلوة اوي كده".

 

وكانت قد كشفت الفنانة كارمن سليمان، فى لقاء ببرنامج B my guest الذى يقدمه الإعلامي بلال العربي على موقع يوتيوب، عن تعرضها للتنمر.

 

وقالت كارمن سليمان: “كنت طالعة لايف وواحدة قالتلي كنتي زمان بتلبسي إزاي، وردت عليها مين فينا وهو صغير معندوش صور فضيحة، وكمان كلنا كنا زمان كدة عادي”.

 

وأضافت كارمن سليمان: “أنا نرفوزة وعصبية كثيرا فى حياتى الخاصة وكذلك زوجى مصطفى جاد ولكن فى عملى أكثر هدوءا”.

كارمن سليمان التواصل الاجتماعي انستجرام موقع التواصل الاجتماعي الفنانة الفيوم

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