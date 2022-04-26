عزة هيكل: ياسر جلال أفضل ممثل ويسرا أحسن فنانة

كشفت الناقدة عزة هيكل، عن رأيها فى الأعمال التى تم عرضها فى السباق الرمضانى الحالى والتى تقترب من 30 مسلسلا.

وقالت عزة هيكل فى تصريح لـ “صدى البلد”، إن الدراما هذا العام جيدة، وبرغم من الكم الكبير فإنها مصنوعة بشكل جيد، منوهة بأن من أفضل الأعمال التى شاهدتها كل مسلسلى “أحلام سعيدة” الذى تقوم ببطولته يسرا ومسلسل “سوتس بالعربى” لـ آسر ياسين.

وأضافت عزة هيكل : في رأيي أن أفضل ممثلة هى يسرا فى مسلسل “أحلام سعيدة” حيث قدمت دورا مختلفا وجديدا عليها بينما أرى أن أفضل ممثل ياسر جلال عن دوره فى مسلسل “الاختيار 3” وتقدمه شخصية الرئيس عبد الفتاح السيسى ببراعة شديدة.

وأوضحت عزة هيكل : أرى أن لقب أفضل مخرج يمكن أن تذهب الى المخرج عمرو عرفة عن مسلسل “احلام سعيدة” والذى قدم لنا صورة إيجابية بينما أفضل سيناريو أرى ان لا يوجد سيناريو يمكن أن يحصل على هذا اللقب ضمن الاعمال التى قمت بمشاهدتها.

أبطال مسلسل أحلام سعيدة

مسلسل "أحلام سعيدة" تأليف هالة خليل وإخراج عمرو عرفة وإنتاج جمال العدل وبطولة يسرا، غادة عادل، مى كساب،نور محمود، نبيل نور الدين، جيهان الشماشيرجى وعدد آخر من الفنانين، ويسجل العمل التعاون الثانى بين يسراوعمرو عرفة فى الدراما التليفزيونية، حيث قدما سويًا الجزء الأول من مسلسل "سراي عابدين" عام 2014.

قصة مسلسل أحلام سعيدة

تدور قصة مسلسل “أحلام سعيدة” في إطار اجتماعي لايت، حول (فريدة) وتجسد دورها يسرا، و(شيرين) التي تتقمصشخصيتها غادة عادل، و(ليلى) التي تلعب دورها مي كساب، وهم 3 سيدات يعانين من الأرق وصعوبة النوم، ويجمعهنالقدر سويا ليخضن معا تجارب مهمة في حياتهن فتساعدهن تلك التجارب.