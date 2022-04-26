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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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تحقيقات

سوق الورق بالإسكندرية.. حريق هائل يلتهم الأطفال والكبار| القصة الكاملة

حريق سوق الورق بالاسكندرية
حريق سوق الورق بالاسكندرية

اندلع حريق هائل في سوق الورق بالاسكندرية، صباح اليوم الثلاثاء، مما ادي لإصابة 10 اشخاص باختناق حيث نقلت الاسعاف 5 مصابين إلى المستشفى الميري و5 أخرين إلى المستشفى الألماني.

تفاصيل كاملة لحريق الإسكندرية اليوم

وتمكنت قوات الحماية المدنية في الإسكندرية، من السيطرة على حريق نشب فى سوق الورق بالمنشية بوسط المدينة بعد الدفع بسيارات الحماية المدنية للسيطرة على الحريق.

وبدأت الواقعة عندما تلقى اللواء محمود أبو عمرة مدير أمن الإسكندرية بلاغا يفيد بنشوب حريق فى احد الشوارع الداخلية لسوق المنشية بوسط المدينة.

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الحماية المدنية: الدفع بـ 10 سيارات 

على الفور، تم إبلاغ الحماية المدنية والدفع بـ 10 سيارات الحماية المدنية للسيطرة على الحريق، وتم السيطرة على الحريق، وإخماد النيران، كما تم تحرير محضر الواقعة بقسم شرطة المنشية، وجارى معاينة النيابة العامة لمعرفة سبب اندلاع الحريق.

وانتقل ضباط القسم وقوات الحماية المدنية رفقة الإسعاف إلى موقع البلاغ، وتبين من الفحص نشوب حريق هائل بمحل لبيع الورق بسبب ماس كهربائي.

وفي هذا الصدد، تواصل النيابة العامة في الإسكندرية تحقيقاتها في واقعة الحريق الهائل الذي التهم أكثر من 5 محال تجارية وعقارين بسوق المنشية، ما أسفر عن إصابات وخسائر مالية كبيرة.

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إصابة 12 شخصًا باختناق شديد

ووفقا للتحريات، أسفر الحادث عن إصابة 12 شخصًا باختناق، بينهم 5 تم نقلهم إلى المستشفى الأميري الجامعي، وهم كل من: «سليم محمد السيد، 3 سنوات، منى السيد مهدي أحمد، 45 عاما، فاطمة فتحي محمد عبدالعزيز، 45 عاما، عبير السيد حسين، 48 عاما، وسعاد محمد إبراهيم، 42 عاما».

بينما نقلت إسعاف الطفلة «أروى طارق محمد» 13 عاما، بموقع الحادث، فضلا عن 6 آخرين من قوات الدفاع المدني، وهم كل من: «وحيد أحمد غنيم، 35 عاما، محمد أحمد يوسف، 35 عاما، إسماعيل إبراهيم مجاهد، 45 عاما، مهدي عمر بسيوني، 50 عاما، محمود رحيم حسن، 43 عاما، إبراهيم إبراهيم مرسي 42 عاما».

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وامتدت ألسنة النيران والحريق إلى 5 محال مجاورة وعقارين، ما أسفر عن تفحم محتوياتها من البضاعة، فضلا عن تضرر محال أخرى مجاورة جارٍ حصرها، وأخلى حي الجمرك العقارين المتضررين بسبب الحريق من السكان دون المنقولات، لحين التأكد من سلامتهما الإنشائية.

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تلف 15 محلا و 3 منازل بالإسكندرية

وتضررت ثلاث منازل و١٥ محلا إثر الحريق الذي اندلع صباح اليوم بعدد من المحلات بسوق المنشية، وسط مدينة الإسكندرية.
وقررت الجهات التنفيذية إخلاء عقارين تضررا بشدة بسبب الحريق، ويجرى حاليا حصر جميع الأضرار الناتجة عن الحريق عن طريق نيابة المنشية.

وتم إخلاء العقارين من السكان، بعد امتداد ألسنة اللهب إليهم، وجرى إخلاء "سوق الورق"، ووضع سياج تأميني في محيط منطقة الحريق، وقطع المرافق عنها "الغاز، المياه، الكهرباء" بواسطة المختصين؛ لحين انتهاء عملية التبريد.

10 سيارات إطفاء تسيطر على حريق بمحلات سوق الورق في الإسكندرية

إسعاف الإسكندرية: إصابة 10 أشخاص باختناق في حادث حريق المنشية

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