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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

الحكومة: لجان توريد القمح تبدأ عملها ثالث أيام عيد الفطر

اجتماع المحافظين
اجتماع المحافظين

ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، اجتماع مجلس المحافظين؛ لمناقشة عدد من الملفات المهمة، بحضور الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، واللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، و السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي.

واستعرض وزير التموين والتجارة الداخلية الإجراءات التي تم اتخاذها لزيادة نقاط تجميع محصول القمح، سعياً للتيسير على صغار المزارعين، منوهاً كذلك إلى ما تم الإعلان عنه من قواعد محددة من شأنها أن تسهم في منع المتاجرة بالمحصول، مع توريد الكميات المقررة منه, موجهاً الشكر للمسئولين الذين تعاملوا بحسم لوقف أي تعامل مع الأقماح خارج منظومة وزارة التموين.

    وفي هذا الإطار، أكد وزير التموين أن اللجان ستبدأ عملها ثالث أيام عيد الفطر مباشرة، لافتاً إلى أن محصول هذا العام مبشر للغاية، وهناك أكثر من 450 لجنة على مستوى الجمهورية تتولى أعمال التوريد من جانب المزارعين.

  وخلال الاجتماع، أكد وزير التنمية المحلية على استمرار عمل اللجان المكلفة برصد المخالفات والتعديات طوال أيام إجازة عيد الفطر المبارك، وكذا ضرورة المتابعة المستمرة لمختلف مواقف السيرفيس والأجرة بين المحافظات لتحقيق الانضباط المطلوب ومنع أي زيادات في الأجرة المحددة، مع أهمية التعامل بحسم مع أي مخالفة يتم رصدها على الفور.

 من جانبه، أشار وزير الزراعة واستصلاح الأراضي إلى أن هناك لجانا مشتركة في المحافظات مهمتها متابعة وقوع أي مخالفات بناء على الأراضي الزراعية، مؤكدا أن هذه اللجان ستعمل طوال أيام الإجازات، وسيتم التعامل مع أي مخالفة بالإزالة الفورية مباشرة.

كما أكد الوزير على متابعته الشخصية لموسم حصاد القمح، لافتا في هذا السياق إلى زيارته أمس لمحافظة القليوبية، والتي تفقد خلالها مطحن بنها، التابع لمطاحن وسط وغرب الدلتا، لمتابعة عمليات استلام القمح من المزارعين، والتأكد من التيسير على المزارعين خلال عمليات التوريد، مشيرا إلى أنه اطلع على تجربة على أرض الواقع لاستلام محصول القمح من أحد المزارعين، للتأكد من سرعة إنهاء الإجراءات ورفع أية أعباء عن كاهل المزارعين، وضمان التيسير عليهم خلال عمليات التوريد.

مجلس المحافظين مدبولى مجلس الوزراء

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