طه إسماعيل : اختيار موسمياني جاء لمعرفته بالأهلي جيدا

كشف طه اسماعيل نجم الأهلي والمنتخب السابق عن سر اختيار بيتسو موسمياني المدير الفني للأهلي لقيادة الفريق عقب رحيل فايلر المدير الفني السابق

واكد طه اسماعيل في تصريحات عبر برنامج الوش التاني مع الإعلامي احمد شوبير أن محمود الخطيب رئيس النادي يحرص علي التواصل معه في كافه تفاصيل الفريق مشددا أن اختيار موسمياني جاء لمعرفته بالفريق عن قرب

وأضاف أن موسمياني درس الأهلي من خلال مواجهته كل موسم أثناء قيادته ل صن داونز مشددا أن الخطيب كان متخوفا من التعاقد مع مدرب جديد سيبدأ في دراسه الفريق من البداية.

وتابع أن التعاقد مع موسمياني كان قبل نصف نهائي بطولة دوري أبطال افريقيا لذلك كان لابد من التعاقد مع مدرب يعرف الفريق جيدا.

وأكمل أن موسمياني أثبت أنه مدرب رائع و حقق انتصارات وإنجازات مع الأهلي.