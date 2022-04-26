عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

طه إسماعيل : اختيار موسمياني جاء لمعرفته بالأهلي جيدا

صدى البلد

كشف طه اسماعيل نجم الأهلي والمنتخب السابق عن سر اختيار بيتسو موسمياني المدير الفني للأهلي لقيادة الفريق عقب رحيل فايلر المدير الفني السابق 

 

واكد طه اسماعيل في تصريحات عبر برنامج الوش التاني مع الإعلامي احمد شوبير أن محمود الخطيب رئيس النادي يحرص علي التواصل معه في كافه تفاصيل الفريق مشددا أن اختيار موسمياني جاء لمعرفته بالفريق عن قرب 

 

وأضاف أن موسمياني درس الأهلي من خلال مواجهته كل موسم أثناء قيادته ل صن داونز مشددا أن الخطيب كان متخوفا من التعاقد مع مدرب جديد سيبدأ في دراسه الفريق من البداية. 

وتابع أن التعاقد مع موسمياني كان قبل نصف نهائي بطولة دوري أبطال افريقيا لذلك كان لابد من التعاقد مع مدرب يعرف الفريق جيدا. 

وأكمل أن موسمياني أثبت أنه مدرب رائع و حقق انتصارات وإنجازات مع الأهلي. 

احمد شوبير الأهلى بيتسو موسمياني الإعلامي أحمد شوبير بطولة دوري أبطال إفريقيا دوري ابطال افريقيا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مصدر بالفيفا: اعتماد نتيجة مباراة الجزائر والكاميرون.. وإيقاف جاساما

سلامة الغذاء تمنح أندومي مهلة 48 ساعة لسحب المنتج نهائيا من الأسواق

اتحاد الكرة: طالبنا الفيفا بالتأهل مباشرة للمونديال وليس إعادة مباراة مصر والسنغال

صعود صاروخي.. 35جنيها ارتفاعا في سعر الذهب خلال تعاملات اليوم الثلاثاء 26-4-2022

إدراج الإخوان المسلمين جماعة إرهابية لمدة 5 سنوات تبدأ من اليوم

حلموا ببدلة "القبطان" فعادوا في كفن.. تفاصيل مروعة لمصرع الأصدقاء الخمسة في طريقهم للتخرُج

وداع الطالبة ميسرة في جنازة شعبية بالمحلة.. ووالدها يطالب بالقصاص| صور وفيديو

بـ العناية المركزة | وفاة الطالبة ميسرة ضحية حادث الدهس في المحلة

موضوعات متعلقة

وزير الشباب يشهد الجلسة الافتتاحية لدور الانعقاد الأول لنموذج محاكاة مجلس النواب

ترشيحاتنا

طقس العيد.. الأرصاد: أجواء ربيعية نهارا ورياح لطيفة خلال الليل

مروة عبد المنعم: تامر حسني شقي جدا وشهرتي بسبب فيلم عمر وسلمى

خالد الجندي يشيد بجهود الرئيس السيسى: يعمل على تيسير حياة الناس

تعليقا على تلقيه رسالة تهديد بالقتل.. بينيت: إسرائيل بيت واحد للكل

البحوث الإسلامية: التراث رابط بين الماضي والحاضر ويسهم في صناعة المستقبل

| التخارج التام من الأنشطة.. ما هي محددات وثيقة سياسة ملكية الدولة؟

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شلل ووفاة.. الصحة تحذر من مخاطر تناول الرنجة والفسيخ خلال الصيام

الموسيقات العسكرية تشارك فى إحتفالات الذكرى الأربعين لتحرير سيناء

أول جراج بين السماء والأرض للسيارات الطائرة|شاهد

صبا مبارك: تواصلت مع سكان الٱحياء الشعبية للغوص في تفاصيل "إحسان" بـ "توبة".. والمحامين للتمكن بـ" سوتس بالعربي" ( حوار)

فيديو

الموسيقات العسكرية تشارك فى إحتفالات الذكرى الأربعين لتحرير سيناء

تعرف عليها.. مهلة أخيرة لأصحاب هذه الفئة من بطاقات التموين |فيديوجراف

موعد فتح المساجد لأداء صلاة التهجد.. وتفاصيل أزمة المراغي بحلوان

حاجة تخصنا.. منة عرفة ترد على حقيقة طلاقها من محمود المهدي.. فيديو جراف

المزيد

ساحة رأي

وليد السيد محمد مرعي يكتب: مضاعفة الأعمال في رمضان

د. ضياء الدين صبري يكتب: دلائل اقتصادية في شهر الصيام

سورة الناس.. الملجأ لك قبل وقوع أي شر..

«ميريت نيت» السيدة الأولى فى العالم

يارا زكريا تكتب: مدرسة الأجداد والجدات

الحنيفية .. سنة الله في الكون إلى يوم القيامة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

خالد جمال

فاتن أمل حربي.. المسلسل الأهم رغم الهم والغم

عبد الرازق توفيق يكتب: السيسى.. من توشكى إلى سيناء

المستشار أسـامة الصعيدي

كلمات يحاسب عليها القانون

إلهام أبو الفتح

ذهب مصر الأصفر

كريمة أبو العينين

من غير إعلانات

نجاة عبدالرحمن

من طرف خفى "22 "

إسلام كمال

نقاط الانفجار المرتقبة

سمية عبدالمنعم

عالم «زهران» المليء بالخير والحب والجمال

اﻟﻤﺰﻳﺪ