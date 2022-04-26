د.علي جمعة يوضح الفارق بين صنع الله والبشر.. فيديو

قال الدكتور علي جمعة، عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، إن الله أُرسل سيدنا صالح إلى ثمود في شمال السعودية الان، وهود أُرسل إلى عاد في الجنوب الشرقي.



أضاف عضو هيئة كبار العلماء، خلال برنامج «القرآن العظيم» المذاع عبر قناة «صدى البلد»، أن عاد وثمود من القبائل التي ذهبت ولم يعد لها نسل بعدما أنزل الله عقابه في هذا المكان «وهذه السورة من الحوامين لأنها تبدأ بـ حم»، موضحًا أن هناك تعبيرات عربية لها معاني «لا جرم يعني حقا».

وتابع أن كلمة «قل أرأيتم تعني قُل أخبروني»، مؤكدًا أن الإنسان عندما يصنع شيئًا يصنعه عكس خلقة الله سبحانه وتعالى «الإنسان صنع التلفزيون، وتجد تراكم كبير معرفي وعلوم كثيرة لحد ما نصل لهذا الجهاز؛ الذي لم يكن له ضرورة في الحياة».

وأكد أن خلقة الله عكس هذا «خلقة الله عبارة عن رمي البذرة في الأرض فتنبت بذرة في الأرض وتنبت شجرة وتخرج من الشجرة ثمرة».

وأوضح أن المولود شئ مذهل في كل مظاهره الحيوية «الذي يأتي من لقاء ماتع بين رجل وامرأة»، لافتًا إلى أن صنعة الإنسان تبدأ بالمركب فتخرج شيئًا بسيطًا عاش الناس عشرات آلاف السنين بدونه وهذا هو الفرق بين صناعة الله وصناعة البشر.