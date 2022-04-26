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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

شغل في العالي الحلقة 25.. فيفي عبده وشيرين رضا تكشفان الخائن

فيفي عبده
فيفي عبده

شهد مسلسل شغل في العالى الحلقة 25 تطورات جديدة في الأحداث حيث تستطيع شيرويت "شيرين رضا" وجليلة "فيفى عبده" اكتشاف الخائن داخل المؤسسة.

بينما يتفاجأ الجميع باختفاء نانسي مما يجعل شيرويت وجليلة فى ورطة وكيف سيكون رد فعلهما إذا عادت؟ هل ستغفران لها ما فعلت أم ستعاقبانها.

وتعود فيفي عبده إلى دراما رمضان 2022 بعد غياب عامين، من خلال مسلسل “شغل فى العالى”، وتراهن هذه المرة على مغامرة فنية جديدة، تشاركها فيها شيرين رضا، ويسعى الثنائى الجديد إلى خطف الأنظار إليهما في رمضان في ظل المنافسة الشرسة التي يشهدها الموسم الجديد.

أبطال مسلسل شغل فى العالى
يشارك فى بطولة مسلسل “شغل في العالي” بجانب فيفي عبده وشيرين رضا، كل من توني ماهر، بسمة داود، مروان يونس، وهو من تأليف حسين مصطفى محرم، وإخراج مرقس عادل.  

قصة مسلسل شغل في العالي
وتدور أحداث مسلسل “شغل في العالي” في إطار كوميدي، حيث تقدم شيرين دور الصديقة الجذابة المواكبة لصيحات الموضة والتي تنتمى لطبقة مجتمعية عالية، فيما تجسد فيفي شخصية تنتمى لطبقة شعبية، وتعيش في مكان شعبي، أي النقيض لشخصية شيرين، ولكن تجمعهما صداقة قوية، وينتج عن تفاوت الطبقات العديد من المواقف الكوميدية.

وخلال تسلسل الأحداث تخطط الصديقتان دائمًا للانتقام من الرجال، من خلال خوض عدد من عمليات النصب والاحتيال على مجموعة من الرجال، كنوع من الانتقام.

أغنية مسلسل شغل في العالي
وشاركت شيرين رضا متابعي حسابها في موقع التواصل الاجتماعي Facebook أغنية "سيبيه.. سيبهولي"، من مسلسل "شغل في العالي"، الذي تشارك به في السباق الرمضاني 2022.

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وجاءت الأغنية في شكل التحدي بين شيرين رضا والفنانة فيفي عبده، حول من منهما ستفوز بقلب وعرض الزواج من أحد الرجال، وتعكس كلمات الأغنية وجهة نظر كل منهما في ذوق الرجل، وشكل وصفات المرأة التي تعجبه.

ويعرض مسلسل “شغل في العالي” على قناة النهار، على أن يتم عرضه على قناة النهار دراما بعد عرضه على النهار العامة بساعتين، وقناة أبو ظبي الإماراتية، وعددا من المنصات الإلكترونية من بينها، منصة witch it، ومنصة شاهد دوت نت.  

شيرين رضا فيفي عبدة مسلسل شغل فى العالى فيفى عبده وشيرين رضا Arts Entertainment

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