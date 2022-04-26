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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

أمريكا: روسيا فشلت في مهمتها للقضاء على السيادة الأوكرانية

أمريكا تعلن فشل مخطط
أمريكا تعلن فشل مخطط روسيا في أوكرانيا

قال وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، اليوم الثلاثاء، إن روسيا فشلت في مهمتها للقضاء على السيادة الأوكرانية.

ونقلت شبكة “إن بي سي” الإخبارية، عن وزير الخارجية الأمريكي، إنه لا يتوقع أن تفقد أوكرانيا سيادتها.

وأضاف بلينكن: “من المهم أن نتأكد من أن لا تكون روسيا في وضع يمكنها من تكرار هذا الهجوم الشهر المقبل أو العام المقبل أو في غضون خمس سنوات”.

وفي وقت سابق من اليوم، قال وزير الدفاع الأمريكي، لويد أوستن، إن الولايات المتحدة ستحرك “السماء والأرض” لتزويد أوكرانيا بما تقول إنها بحاجة إليه لمحاربة روسيا.

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جاء الإعلان في اجتماع يضم 40 دولة بهدف إشراك حلفاء واشنطن في مهمة دعم دفاعات كييف.

وقال أوستن، إن “الغرض الرسمي من الاجتماع هو مساعدة أوكرانيا على الفوز في المعركة ضد الغزو الروسي وبناء دفاعات أوكرانيا لمواجهة تحديات الغد”.

وأضاف، متحدثًا باسم العديد من الدول المتحالفة مع الولايات المتحدة: “من الواضح أن أوكرانيا تعتقد أنها تستطيع الفوز وكذلك يفعل الجميع هنا”.

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وستوفر فرنسا مدافع قيصر، التي يصل مداها إلى 40 كيلومترًا، بينما أرسلت بريطانيا صواريخ “Starstreak” ومركبات مدرعة إلى كييف. 

كما صعدت الولايات المتحدة شحناتها من الأسلحة الثقيلة، وأغرقت كييف بمدافع الهاوتزر والعربات المدرعة، ومع ذلك، أصر أوستن على أن الدول الحاضرة تفعل المزيد للمساعدة. 

وقال: “أوكرانيا بحاجة إلى مساعدتنا للفوز اليوم وسيظلون بحاجة إلى مساعدتنا عندما تنتهي الحرب”.

وزعم الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي أن بلاده تحتاج 7 مليارات دولار شهريًا لتعويض “الخسائر الاقتصادية” التي يُزعم أنها سببها الهجوم الروسي. 

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