عصام شعبان عبدالرحيم: محمد رمضان بيلبس زي أبويا.. وحمو بيكا بيقلده

تحدث عصام شعبان عبد الرحيم، عن مطرب المهرجانات حمو بيكا، قائلا: "أي واحد نفسه ياكل عيش ويقلد أبويا سأقوم بالتصفيق له".



وأضاف عصام شعبان عبد الرحيم في حواره مع الإعلامية راغدة شلهوب في برنامج " سابع سما " المذاع على قناة " النهار ": "أنا بفصل اللبس بتاعي عند أشرف فجلة الذي كان يقوم بتفصيل الأزياء لأبويا".



وتابع عصام شعبان عبد الرحيم: "الفنان محمد رمضان بيلبس زي أبويا".



وأكمل عصام شعبان عبد الرحيم: "أنا نفسي الفنان هاني شاكر ميقبلش أي مطرب في النقابة اسمه مش كويس حتى لو صوته حلو".

وعن علاقته بالمطرب محمود الليثي، قال عصام شعبان عبد الرحيم: "عزمت محمود الليثي في فرح بنتي ومجاش ولما مجاش ده أثر فيا بشكل كبير وأبويا كان بيقف جنب محمود الليثي كتير".

