عاجل
للحماية من السيول.. إنشاء سد أم البارد بوسط سيناء بطول 250 مترًا أخبار الفن| لمحات من حياة الفنانة سناء جميل في ذكرى ميلادها.. أحلام سعيدة 25..حلم "ليلى" يتحقق بحملها بعد 15 عامًا نشرة أخبار العالم|روسيا تقطع إمدادات الغاز عن دولتين أوروبيتين.. انفجارات تهز مدينة بيلجورود الروسية.. والسودان يعلن حصيلة ضحايا الاشتباكات الدموية غرب دارفور إقامة مدرسة فنية ثانوية صناعية بوسط سيناء جبر: الحاضرون حفل إفطار الأسر المصرية يؤكدون دخولنا مرحلة سياسية جديدة.. فيديو
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

9 أطعمة تمنح طفلك الطاقة في الصيف

صدى البلد

أطعمة عديدة يمكن تقديمها لطفلك خلال فصل الصيف  فهى تمنحك الطاقة والترطيب الكامل فقد يزداد معدل ضربات القلب ، وتتوسع الأوعية الدموية ، وهذا يتسبب في استخدام جسمك لمزيد من الطاقة ، مما يجعل طفلك يشعر بالإرهاق.

يمكنك مساعدتهم على التأقلم بشكل أفضل خلال فصل الصيف عن طريق تغيير نظامهم الغذائي وعاداتهم اليومية إليك 9 أطعمة صيفية صحية للأطفال.


1. البطيخ


يحتوي البطيخ على 92 في المائة من الماء ، مما يساعد على ترطيب الجسم وإزالة السموم. بالإضافة إلى ذلك ، يحافظ فيتامين أ على بشرة طفلك لتبدو صحية. 

2. البرقوق الأسود 


الببرقوق من الفواكه التي تساعد على ترطيب الجسم وخفض درجة حرارة الجسم.

3. الخيار


خلال أشهر الصيف الحارة ، يكون الخيار شائعًا على كل مائدة عشاء. الألياف الموجودة في الخيار تحافظ على الإمساك وتساعد على تبريد الجسم. ما عليك سوى وضع وعاء من أعواد الخيار على طاولة طفلك 

4. الطماطم


من الفوائد العديدة للطماطم تبريد الجسم. تحتوي الطماطم على 94 في المائة من الماء ويمكن أن تساعدك على البقاء رطبًا وتعزيز حركات الأمعاء المنتظمة. 

إذا كان طفلك لا يحب تناول الطماطم ، فحاول خلط عصير الطماطم مع العسل أو إضافة شرائح صغيرة من الطماطم إلى الطعام.

أطعمة تسرع إصابتك بمرض الخرف .. احذرها

أطعمة تساعد في علاج قرحة المعدة

5. البصل


تساعد إضافة البصل إلى النظام الغذائي اليومي في الحفاظ على برودة الجسم.  يحتوي البصل أيضًا على نسبة عالية من الكيرسيتين ، الذي يقي من ضربة الشمس ومضاد للحساسية  .

6. النعناع


يمتلك النعناع تأثيرات  قوية على تقليل حرارة الجسم على الفور ويساعد على الهضم. جرب إضافة النعناع إلى اللبن الرائب أو عمل عصير النعناع لأطفالك.

7. البروكلي


 مليئة بالمغذيات فحسب ، بل تحتوي أيضًا على 91 في المائة من المياه. لذلك ، البروكلي لذيذ وصحي ويحافظ على رطوبة أطفالك. 

يعزز البروكلي أيضًا من فقدان الوزن  بإعداد بعض الوجبات الخفيفة الصحية 

8. الزبادي


مفيدة أيضًا للجهاز الهضمي للطفل ويحتوي على فيتامينات ب 12 والبوتاسيوم والكالسيوم والريبوفلافين والفوسفور  .

9. ماء جوز الهند


ماء جوز الهند هو أفضل مشروب للصيف بسهولة. يعد شرب ماء جوز الهند من أفضل العلاجات المنزلية لتقليل حرارة الجسم ومحاربة المشاكل الصحية في الصيف مثل الجفاف والتهابات الصيف فهو محمل بالعناصر الغذائية لتعزيز طاقة طفلك.

أطعمة فصل الصيف الطاقة الأوعية الدموية أطعمة صيفية health

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مصدر بالفيفا: اعتماد نتيجة مباراة الجزائر والكاميرون.. وإيقاف جاساما

ارتفاع عدد ضحايا حادث تصادم كوبري فارس بكوم أمبو إلى 7 وفيات

صعود صاروخي.. 35جنيها ارتفاعا في سعر الذهب خلال تعاملات اليوم الثلاثاء 26-4-2022

علامات ليلة القدر .. هذه الأمارات تحسم حقيقة ظهورها في ليلة 25

إلغاء الفواتير الورقية أول يوليو.. تعرف على البديل وطريقة دفع خدمات المياه والكهرباء والغاز

سلامة الغذاء تمنح أندومي مهلة 48 ساعة لسحب المنتج نهائيا من الأسواق

اتحاد الكرة: طالبنا الفيفا بالتأهل مباشرة للمونديال وليس إعادة مباراة مصر والسنغال

حوار جانبي.. الرئيس السيسي يصافح حمدين صباحي بحفل إفطار الأسرة المصرية

موضوعات متعلقة

7 أطعمة تضر بصحة القولون.. تعرف عليها

أبرزها القرع المر.. أطعمة تحارب تجاعيد البشرة

ترشيحاتنا

حدث ليلاً| أبوالعينين عن قرارات السيسي: فِكر وميثاق الجمهورية الجديدة.. ارتفاع عدد ضحايا حادث كوم أمبو .. منة عرفة: محتاجة دكتور نفسي.. مقتل واصابة 7 في هجوم إسرائيلي قرب دمشق

موسيماني يطالب شركة الكرة في الأهلي بتسويق "بواليا وبادجي"

أخبار التكنولوجيا| جوجل تطلق قسم أمان جديدًا في متجر التطبيقات.. أفضل وأسهل طريقة لإعادة فتح هاتفك الأندرويد دون استخدام زر الباور

تعرف على أسعار نيسان زد 2023 الرياضية الجديدة

تنفيذ تعليمات الشناوي..تفاصيل جلسة موسيماني مع «شريف وعبد المنعم» قبل مواجهة وفاق سطيف

حكم صيام المحتكر في شهر رمضان.. عضو لجنة الفتوى يرد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد مسلسل الفرص الضائعة.. هل ضمن مانشستر سيتي التأهل أم يفعلها بنزيما ورفاقه؟

مسيحية عشقت الأذان وقراءة القرآن.. قصة سناء جميل مع صوت المسجد المجاور

شاهد.. حارس ينقذ امرأة من أسفل عجلات قطار في الهند

مسلسل توبة الحلقة 25.. عمرو سعد يهدد شقيقه بتسجيلات عن تجارة المخدرات

فيديو

قرارات وتكليفات السيسي للحكومة خلال حفل إفطار الأسرة المصرية

انتهت بدماء على الطريق.. رحلة 5 طلاب جمعتهم الصداقة سويا حتى الموت

موعد صلاة عيد الفطر بجميع المحافظات .. تفاصيل

15 جنيها كحد أدنى .. تفاصيل زكاة الفطر وموعد إخراجها

المزيد

ساحة رأي

«إيزيس» أصل الزمن والسحر

وليد السيد محمد مرعي يكتب: مضاعفة الأعمال في رمضان

د. ضياء الدين صبري يكتب: دلائل اقتصادية في شهر الصيام

سورة الناس.. الملجأ لك قبل وقوع أي شر..

«ميريت نيت» السيدة الأولى فى العالم

يارا زكريا تكتب: مدرسة الأجداد والجدات

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

خالد جمال

فاتن أمل حربي.. المسلسل الأهم رغم الهم والغم

عبد الرازق توفيق يكتب: السيسى.. من توشكى إلى سيناء

المستشار أسـامة الصعيدي

كلمات يحاسب عليها القانون

إلهام أبو الفتح

ذهب مصر الأصفر

كريمة أبو العينين

من غير إعلانات

نجاة عبدالرحمن

من طرف خفى "22 "

إسلام كمال

نقاط الانفجار المرتقبة

سمية عبدالمنعم

عالم «زهران» المليء بالخير والحب والجمال

اﻟﻤﺰﻳﺪ