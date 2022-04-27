إنستجرام يختبر ميزة تثبيت المنشورات لطرحها قريبا للمستخدمين

يختبر تطبيق Instagram إنستجرام ميزة جديدة تتيح للمستخدمين تثبيت منشورات محددة في ملفهم الشخصي على غرار تطبيقى فيسبوك وتويتر، حيث سيتم عرض الميزة على عدد محدد من المستخدمين ضمن إصدار تجريبي لحين إطلاقها لجميع المستخدمين.

وبحسب موقع TechCrunch فإن الميزة الجديدة في انستجرام ستتيح للمستخدمين خيار "تثبيت في ملفك الشخصي" الذي يمكنك تحديده من قائمة النقاط الثلاث بجوار المنشورات.

وصرح متحدث باسم شركة Meta ميتا لموقع TechCrunch "نحن نختبر ميزة جديدة تتيح للأشخاص عرض منشورات على ملفاتهم الشخصية"، حيث يمكن أن تكون الميزة مفيدة لمنشئي المحتوى الذين ينشرون بشكل متكرر ولكنهم يريدون إبراز منشور معين.

ويتوقع تطبيق إنستجرام أن ميزة تثبيت المنشورات ستلقى صدى واسع وترحيب من المستخدمين، الذين يرغبون في إبراز منشوراتهم المفضلة.

ويتوفر للمستخدمين خيار تثبيت القصص في ملفهم الشخصي ، ولكن هذه الميزة الجديدة ستوسع هذه القدرة على النشر، على الرغم من أنه يمكنك حاليًا إبراز منشور في قصة ثم تثبيت هذه القصة في ملفك الشخصي.

وإن هذه الميزة الجديدة ستجعل هذه العملية أسهل كثيرًا وأكثر وضوحًا، حيث تجدر الإشارة إلى أن الميزة تعمل بشكل مشابه لميزة "التثبيت في ملفك الشخصي" في تويتر، والتي تتيح لك تثبيت تغريدة في أعلى خلاصتك الشخصية.