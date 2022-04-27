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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

إنستجرام يختبر ميزة تثبيت المنشورات لطرحها قريبا للمستخدمين

إنستجرام يختبر ميزة
إنستجرام يختبر ميزة تثبيت المنشورات لطرحها قريبا للمستخدمين

يختبر تطبيق Instagram إنستجرام ميزة جديدة تتيح للمستخدمين تثبيت منشورات محددة في ملفهم الشخصي على غرار تطبيقى فيسبوك وتويتر، حيث سيتم عرض الميزة على عدد محدد من المستخدمين ضمن إصدار تجريبي لحين إطلاقها لجميع المستخدمين.  

وبحسب موقع TechCrunch فإن الميزة الجديدة في انستجرام ستتيح للمستخدمين خيار "تثبيت في ملفك الشخصي" الذي يمكنك تحديده من قائمة النقاط الثلاث بجوار المنشورات.

إنستجرام يتيح للمستخدمين الترويج لمنتجاتهم بسهولة من خلال هذه الميزة

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وصرح متحدث باسم شركة  Meta  ميتا لموقع  TechCrunch "نحن نختبر ميزة جديدة تتيح للأشخاص عرض منشورات على ملفاتهم الشخصية"، حيث يمكن أن تكون الميزة مفيدة لمنشئي المحتوى الذين ينشرون بشكل متكرر ولكنهم يريدون إبراز منشور معين.

ويتوقع تطبيق إنستجرام أن ميزة تثبيت المنشورات ستلقى صدى واسع وترحيب من المستخدمين، الذين يرغبون في إبراز منشوراتهم المفضلة.

ويتوفر للمستخدمين خيار تثبيت القصص في ملفهم الشخصي ، ولكن هذه الميزة الجديدة ستوسع هذه القدرة على النشر، على الرغم من أنه يمكنك حاليًا إبراز منشور في قصة ثم تثبيت هذه القصة في ملفك الشخصي.

وإن هذه الميزة الجديدة ستجعل هذه العملية أسهل كثيرًا وأكثر وضوحًا،  حيث تجدر الإشارة إلى أن الميزة تعمل بشكل مشابه لميزة "التثبيت في ملفك الشخصي" في تويتر، والتي تتيح لك تثبيت تغريدة في أعلى خلاصتك الشخصية.  

تطبيق Instagram انستجرام تثبيت منشورات محددة فيسبوك وتويتر ميزات إنستجرام Games Leisure

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