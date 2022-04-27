أفضل وأسهل طريقة لإعادة فتح هاتفك الأندرويد دون استخدام زر الباور

هل فكرت يومًا أنه يوجد أكثر من طريقة لإعادة تشغيل هاتفك أو عمل Restart دون استخدام زر الطاقة Power ، حيث ربما ق يتعرض الهاتف يوما ما لعطل في زر الطاقة لاسيما مع استخدام الهاتف لفترات طويلة.

ويعد استخدام زر الطاقة بشكل متكرر مع استخدام هاتفك الأندرويد لساعات طويلة يتعرض للتلف مما سيعرضك للبحث عن طريقة أخرى لفتح أو إغلاق الهاتف، لذلك سنوضح طريقة بسيطة للغاية لإعادة فتح الهاتف في حالة تلف زر الطاقة، وذلك بحسب ما نشر موقع howtogeek.

١- لوحة الإعدادات المختصرة Quick settings panel

تعد الطريقة الأسهل لأي مستخدم في إعادة تشغيل هاتفه هي فتح لوحة الإعدادات المختصرة والسريعة، ومنها يمكنه وجود زر إعادة التشغيل Restart. وتحتوي هذه اللوحة على إمكانات أخرى لكثرة استخدامها ولتسهيل الدخول عليها أي وقت مثل WiFi والبلوتوث ووضع الطائرة وغيرها.



١- اعتمادًا على نوع الهاتف حيث قد تختلف من هاتف لآخر ، مرر مرة أو مرتين للأسفل، حتى تجد زر الطاقة Power button



٢- بعد الضغط على زر الطاقة، اختر "إعادة تشغيل" Restart



٢- شحن الهاتف

على الرغم من أن هذه الطريقة غير معروفة أو غير منتشرة بين المستخدمين على نطاق واسع إلا أنه توجد بعض الهواتف تقوم بإعادة التشغيل من تلقاء نفسها عند توصيلها بالشاحن.



وإذا كان هاتفك لا يعمل بهذه الطريقة وحدثت بعض الأعطال الفنية التي تتطلب إعادة تشغيل الهاتف يمكن إعادة إحياء شاشة هاتف أندرويد بتوصيله بالشاحن، ثم استخدام طريقة "لوحة الاعدادات المختصرة والسريعة" كما وضحنا بالأعلى.

٣- أداة ADB



تعد الطريقة الأكثر استخدامًا لإعادة تشغيل الهاتف هي أداة ADB — Android Debug Bridge. ) وهي أداة داخل هواتف أندرويد تعمل بواسطة سطر الأوامر و يمكنها التحكم في الهاتف عبر USB من جهاز كمبيوتر، فتقوم بنسخ الملفات ذهابا وإيابا، وتثبيت وإلغاء التطبيقات، وتشغيل أوامر ضمن الاندرويد.



ويجب أن تعرف أنه لن تنجح هذه الطريقة هذا إذا كان الجهاز قيد التشغيل بالفعل. وتكمن الطريقة هنا فقط بإدخال أمر للكمبيوتر بإعادة تشغيل هاتف أندرويد أو التابلت.