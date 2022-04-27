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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

نشرة الفن .. إسعاد يونس تظهر في الاختيار 3 ..وصبا مبارك في حوار خاص: توصلت مع محاميين للتمكن من شخصية مسلسل سوتس

نشرة الفن
نشرة الفن

نشر قسم الفن على مدار الساعات الماضية عدد من الأخبار المحلية والعالمية أبرزها ظهور إسعاد يونس بشخصية وزيرة الثقافة إيناس عبد الدايم في مسلسل الاختيار 3، وحوار خاص مع الفنانة صبا مبارك حول مشاركتها في سوتس بالعربي ومسلسل توبة خلال رمضان. 

صبا مبارك: تواصلت مع سكان الٱحياء الشعبية للغوص في تفاصيل "إحسان" بـ "توبة".. والمحامين للتمكن بـ" سوتس بالعربي" ( حوار)

تتحدى الفنانة صبا مبارك هذا العام نفسها من خلال تقديم شخصيتين مختلفتين تماما فهي إحسان، الفتاة الشعبية ذات القلب القوي الذي لا يخشى ٱحدا، في مسلسل "توبة" مع الفنان عمرو سعد، وهى المحامية فريدة المسيرى فى مسلسل "سوتس بالعربي"، العمل الذي قوبل بهجوم شديد عند طرح البرومو والبوسترات الخاصة به ولكن بعد ذلك تحول هذا الهجوم لإعجاب بالعمل.

الاختيار 3 الحلقة 25.. وزيرة الثقافة ترفض تلاعب قيادي إخواني بأهداف الأوبرا

شهدت الحلقة 25 من مسلسل الاختيار 3، ظهور الفنانة إسعاد يونس بشخصية وزيرة الثقافة إيناس عبد الدايم أثناء توليها منصب رئيس دار الأوبرا المصرية، وحديثها مع قيادي إخواني حول رفضها مصطلح التطهير والتلاعب بأهداف الأوبرا والعروض التي تقدم من خلالها خاصة عروض الباليه.

تأجيل طرح فيلم سوبر ماريو حتى أبريل 2023

أعلنت شركة يونيفرسال عن تأجيل طرح فيلم سوبر ماريو المقتبس من سلسلة ألعاب الفيديو الشهيرة حتى عام 2023، بعدما كان مقررا عرضه في 21 ديسمبر المقبل ضمن موسم العطلات. 

بالإمارات والكويت..الإعلان عن مواعيد حفلات عمرو دياب في العيد

يلتقي النجم الكبير عمرو دياب بجمهوره في عيد الفطر المبارك حيث يحيي حفلا كبيرا يوم الثلاثاء الموافق 3 مايو المقبل في "الاتحاد أرينا" بالعاصمة الاماراتية أبو ظبي .

الاختيار 3 الحلقة 25 .. خيرت الشاطر يأمر ومرسي ينفذ.. هكذا دمرت الجماعة مصالح مصر

شهدت الحلقة 25 من مسلسل الاختيار 3، تآمر خيرت الشاطر وإصداره العديد من القرارات الخاطئة التي كان ينفذها محمد مرسي وكان سببا رئيسيا في تدهور أوضاع ملف سد النهضة. 

ديبيكا بادكون وأصغر فرهادي.. أسماء لجنة تحكيم المسابقة الرسمية في مهرجان كان

أعلنت إدارة مهرجان كان السينمائي الدولي منذ قليل عن أسماء أعضاء لجنة تحكيم المسابقة الرسمية التي ضمت العديد من الكوادر الفنية الشهيرة من عدة بلدان حول العالم. 

اسعاد يونس وزيرة الثقافة الاختيار صبا مبارك Arts Entertainment

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