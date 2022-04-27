نشرة الفن .. إسعاد يونس تظهر في الاختيار 3 ..وصبا مبارك في حوار خاص: توصلت مع محاميين للتمكن من شخصية مسلسل سوتس

نشر قسم الفن على مدار الساعات الماضية عدد من الأخبار المحلية والعالمية أبرزها ظهور إسعاد يونس بشخصية وزيرة الثقافة إيناس عبد الدايم في مسلسل الاختيار 3، وحوار خاص مع الفنانة صبا مبارك حول مشاركتها في سوتس بالعربي ومسلسل توبة خلال رمضان.

تتحدى الفنانة صبا مبارك هذا العام نفسها من خلال تقديم شخصيتين مختلفتين تماما فهي إحسان، الفتاة الشعبية ذات القلب القوي الذي لا يخشى ٱحدا، في مسلسل "توبة" مع الفنان عمرو سعد، وهى المحامية فريدة المسيرى فى مسلسل "سوتس بالعربي"، العمل الذي قوبل بهجوم شديد عند طرح البرومو والبوسترات الخاصة به ولكن بعد ذلك تحول هذا الهجوم لإعجاب بالعمل.

شهدت الحلقة 25 من مسلسل الاختيار 3، ظهور الفنانة إسعاد يونس بشخصية وزيرة الثقافة إيناس عبد الدايم أثناء توليها منصب رئيس دار الأوبرا المصرية، وحديثها مع قيادي إخواني حول رفضها مصطلح التطهير والتلاعب بأهداف الأوبرا والعروض التي تقدم من خلالها خاصة عروض الباليه.

أعلنت شركة يونيفرسال عن تأجيل طرح فيلم سوبر ماريو المقتبس من سلسلة ألعاب الفيديو الشهيرة حتى عام 2023، بعدما كان مقررا عرضه في 21 ديسمبر المقبل ضمن موسم العطلات.

يلتقي النجم الكبير عمرو دياب بجمهوره في عيد الفطر المبارك حيث يحيي حفلا كبيرا يوم الثلاثاء الموافق 3 مايو المقبل في "الاتحاد أرينا" بالعاصمة الاماراتية أبو ظبي .

شهدت الحلقة 25 من مسلسل الاختيار 3، تآمر خيرت الشاطر وإصداره العديد من القرارات الخاطئة التي كان ينفذها محمد مرسي وكان سببا رئيسيا في تدهور أوضاع ملف سد النهضة.

أعلنت إدارة مهرجان كان السينمائي الدولي منذ قليل عن أسماء أعضاء لجنة تحكيم المسابقة الرسمية التي ضمت العديد من الكوادر الفنية الشهيرة من عدة بلدان حول العالم.