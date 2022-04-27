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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

إدارة شباب السنبلاوين تنظم يوما رياضيا لذوي الهمم

الفعاليات
الفعاليات

نظمت إدارة شباب السنبلاوين فى محافظة الدقهلية امس الثلاثاء نشاط رياضي لذوي القدرات الخاصة ، بمركز شباب مدينة السنبلاوين ، ويهدف النشاط إلى دمج ذوي القدرات الخاصه في جميع الأنشطة الرياضية والثقافية والفنية بمراكز الشباب والأندية الرياضية .

جاء ذلك بحضور  جاسر خالد مدير عام إدارة شباب السنبلاوين ، و ام محمد عوض رئيس قسم الشباب ، و عزيزة حمدى رئيس قسم الطلائع ، و محمد محروس المدير التنفيذي بالمركز ، و هناء محمود مشرفة النشاط بمركز شباب مدينة السنبلاوين .

وتضمنت فعاليات اليوم الرياضي عدة أنشطة رياضية لذوى الهمم ومنها : تنظيم مسابقة لهم في الجرى ، ومباراة فى لعبة كرة القدم ، ومسابقة فى شد الحبل . والكرة الطائرة .

وفى نهاية اليوم الرياضي لذوى الهمم من أبناء مركز شباب مدينة السنبلاوين ، قام  جاسر خالد مدير عام إدارة شباب السنبلاوين بتوزيع الهدايا على الفائزين في اليوم الرياضي من ذوى الهمم وسط أجواء من الفرح والسرور .

ويأتي تنفيذ هذه الفعالية تأكيدا لتوجيهات علاء الشربيني وكيل وزارة الشباب والرياضة بالدقهلية بالاهتمام بذوى الهمم على مستوى مراكز الشباب والأندية الرياضية بالمحافظة ، وفتح مراكز الشباب لهم ودمجهم في كافة الأنشطة الرياضية والثقافية والاجتماعية داخل التى تقوم بها وزارة الشباب والرياضة بالتعاون مع مديرية الشباب والرياضة بالدقهلية .

كما يحظى ذوى الهمم برعاية خاصة من الدولة في ضوء توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية ، بالاهتمام بذوى الهمم ودمجهم في المجتمع ، وخاصة من الناحية الرياضية ، وهذا ما تقوم به وزارة الشباب والرياضة بقيادة الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة ، وتعليمات  علاء الشربيني وكيل وزارة الشباب والرياضة بالدقهلية بتنفيذ هذه التوجهات على مستوى الهيئات الشبابية والأندية الرياضية.

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محافظة الدقهلية الدقهلية وزارة الشباب والرياضة مدينة السنبلاوين ذوي القدرات الخاصة

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