إدارة شباب السنبلاوين تنظم يوما رياضيا لذوي الهمم

نظمت إدارة شباب السنبلاوين فى محافظة الدقهلية امس الثلاثاء نشاط رياضي لذوي القدرات الخاصة ، بمركز شباب مدينة السنبلاوين ، ويهدف النشاط إلى دمج ذوي القدرات الخاصه في جميع الأنشطة الرياضية والثقافية والفنية بمراكز الشباب والأندية الرياضية .

جاء ذلك بحضور جاسر خالد مدير عام إدارة شباب السنبلاوين ، و ام محمد عوض رئيس قسم الشباب ، و عزيزة حمدى رئيس قسم الطلائع ، و محمد محروس المدير التنفيذي بالمركز ، و هناء محمود مشرفة النشاط بمركز شباب مدينة السنبلاوين .

وتضمنت فعاليات اليوم الرياضي عدة أنشطة رياضية لذوى الهمم ومنها : تنظيم مسابقة لهم في الجرى ، ومباراة فى لعبة كرة القدم ، ومسابقة فى شد الحبل . والكرة الطائرة .

وفى نهاية اليوم الرياضي لذوى الهمم من أبناء مركز شباب مدينة السنبلاوين ، قام جاسر خالد مدير عام إدارة شباب السنبلاوين بتوزيع الهدايا على الفائزين في اليوم الرياضي من ذوى الهمم وسط أجواء من الفرح والسرور .

ويأتي تنفيذ هذه الفعالية تأكيدا لتوجيهات علاء الشربيني وكيل وزارة الشباب والرياضة بالدقهلية بالاهتمام بذوى الهمم على مستوى مراكز الشباب والأندية الرياضية بالمحافظة ، وفتح مراكز الشباب لهم ودمجهم في كافة الأنشطة الرياضية والثقافية والاجتماعية داخل التى تقوم بها وزارة الشباب والرياضة بالتعاون مع مديرية الشباب والرياضة بالدقهلية .

كما يحظى ذوى الهمم برعاية خاصة من الدولة في ضوء توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية ، بالاهتمام بذوى الهمم ودمجهم في المجتمع ، وخاصة من الناحية الرياضية ، وهذا ما تقوم به وزارة الشباب والرياضة بقيادة الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة ، وتعليمات علاء الشربيني وكيل وزارة الشباب والرياضة بالدقهلية بتنفيذ هذه التوجهات على مستوى الهيئات الشبابية والأندية الرياضية.

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