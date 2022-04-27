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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ كفر الشيخ يشهد الاحتفال بذكرى تحرير سيناء .. صور

جانب من الفعاليات
جانب من الفعاليات

شهد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، وعمرو البشبيشي، نائب محافظ كفر الشيخ، الاحتفالية التي نظمتها مديرية الثقافة على مسرح قصر ثقافة كفر الشيخ، في إطار احتفال محافظة كفر الشيخ بذكرى تحرير سيناء.
 

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جاء ذلك بحضور اللواء أشرف صلاح، مدير أمن كفر الشيخ، واللواء ياسر حفناوي، السكرتير العام للمحافظة، والمهندسة عايدة ماضي، السكرتير المساعد، وأمل عبد الله، رئيس إقليم شرق الدلتا الثقافي، والدكتورة جاكلين بشرى، وكيل وزارة الثقافة، والمهندسة غادة أبو كيلة، وكيل وزارة الكهرباء، وعدد من القيادات الشعبية والتنفيذية وأهالي المحافظة.

يأتي ذلك في إطار احتفالات المحافظة بالذكرى الـ 40 لتحرير سيناء، وتضمنت الاحتفالية عددًا من الفقرات الفنية المتنوعة لمديرية الثقافة، بجانب عدد من العروض الفنية لفرقة الفنون الشعبية، المعبرة عن المهن المتعددة لأهالي المحافظة، إضافة لتاريخ المحافظة عبر العصور، وشهدت الاحتفالية عرض فيديو لتاريخ مصر القديم والحديث، والانتصارات التي حققها المصريون عبر الأزمنة والأجيال.

وعلى هامش الاحتفال افتتح المحافظ ومرافقوه معرض الفنون التشكيلية لفناني كفر الشيخ، ومعرض رسوم الأطفال.

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