رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر يشيد بقرارات الرئيس السيسي بحفل إفطار الأسرة المصرية

أشاد الدكتور القس أندريه زكي رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر أمس الثلاثاء بالقرارات التي أعلنها الرئيس عبد الفتاح السيسي في حفل إفطار الأسرة المصرية.

وقال الدكتور القس أندريه زكي في تصريحات عقب مشاركته في حفل إفطار الأسرة المصرية، "إن قرارات الرئيس السيسي تتضمن رؤية عميقة وصادقة ومخلصة للعمل العام بأنواعه الحزبي والسياسي والمدني".

وأضاف أن ما حققته القيادة السياسية في استقرار المجال العام يشجع على تواجد أكبر للقطاع الخاص ويحفز المشروعات الصغيرة والمتوسطة، مؤكدا أن القدرة على إدارة التنوع إحدى ظواهر صحة بنيان الدولة المصرية وتؤسس لحوار وطني سياسي مُبدع.

وأكد أن تحقيق التقارب بين المصريين بجميع أطيافهم مهمة إنسانية وطنية شديدة الصعوبة، وقال " كانت حلمًا وأصبحت واقعًا نعيشه ".

وأضاف القس زكي " كما نثمن قرار فخامة الرئيس في استكمال تنفيذ خطة الحماية الاجتماعية للتحالف الوطني للعمل الأهلي والتنموي حتى نهاية العام الجاري، والذي تشارك فيه الهيئة القبطية الإنجيلية مع 22 جمعية ومؤسسة أهلية بالإضافة إلى الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية، والتي تعمل في مختلف مجالات التنمية الخدمية والصحية والتوعوية والتعليمية والعمرانية وغيرها".