عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر يشيد بقرارات الرئيس السيسي بحفل إفطار الأسرة المصرية

رئيس الطائفة الإنجيلية
رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر

أشاد الدكتور القس أندريه زكي رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر أمس الثلاثاء بالقرارات التي أعلنها الرئيس عبد الفتاح السيسي في حفل إفطار الأسرة المصرية.
وقال الدكتور القس أندريه زكي في تصريحات عقب مشاركته في حفل إفطار الأسرة المصرية، "إن قرارات الرئيس السيسي تتضمن رؤية عميقة وصادقة ومخلصة للعمل العام بأنواعه الحزبي والسياسي والمدني".
وأضاف أن ما حققته القيادة السياسية في استقرار المجال العام يشجع على تواجد أكبر للقطاع الخاص ويحفز المشروعات الصغيرة والمتوسطة، مؤكدا أن القدرة على إدارة التنوع إحدى ظواهر صحة بنيان الدولة المصرية وتؤسس لحوار وطني سياسي مُبدع.
وأكد أن تحقيق التقارب بين المصريين بجميع أطيافهم مهمة إنسانية وطنية شديدة الصعوبة، وقال " كانت حلمًا وأصبحت واقعًا نعيشه ".
وأضاف القس زكي " كما نثمن قرار فخامة الرئيس في استكمال تنفيذ خطة الحماية الاجتماعية للتحالف الوطني للعمل الأهلي والتنموي حتى نهاية العام الجاري، والذي تشارك فيه الهيئة القبطية الإنجيلية مع 22 جمعية ومؤسسة أهلية بالإضافة إلى الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية، والتي تعمل في مختلف مجالات التنمية الخدمية والصحية والتوعوية والتعليمية والعمرانية وغيرها".

الرئيس عبد الفتاح السيسي الرئيس السيسي السيسي مصر الدكتور القس إندريه زكي الطائفة الانجيلية عبد الفتاح السيسي الطائفة الإنجيلية بمصر القس إندريه زكي رئيس الطائفة الانجيلية بمصر حفل إفطار الأسرة المصرية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مصدر بالفيفا: اعتماد نتيجة مباراة الجزائر والكاميرون.. وإيقاف جاساما

حوار جانبي.. الرئيس السيسي يصافح حمدين صباحي بحفل إفطار الأسرة المصرية

صعود صاروخي.. 35جنيها ارتفاعا في سعر الذهب خلال تعاملات اليوم الثلاثاء 26-4-2022

سلامة الغذاء تمنح أندومي مهلة 48 ساعة لسحب المنتج نهائيا من الأسواق

اتحاد الكرة: طالبنا الفيفا بالتأهل مباشرة للمونديال وليس إعادة مباراة مصر والسنغال

إلغاء الفواتير الورقية أول يوليو.. تعرف على البديل وطريقة دفع خدمات المياه والكهرباء والغاز

إدراج الإخوان المسلمين جماعة إرهابية لمدة 5 سنوات تبدأ من اليوم

هل ليلة القدر في 25 رمضان؟.. صفاء السماء و9 علامات تحددها

ترشيحاتنا

رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر يشيد بقرارات الرئيس السيسي بحفل إفطار الأسرة المصرية

نقابة المحامين تؤيد بقوة قرارات الرئيس السيسي

دعاء اليوم السادس والعشرين من رمضان.. ردده يسهل أمورك ويقضي حاجتك

وزير دفاع أمريكا: الحديث عن احتمال انضمام أوكرانيا للناتو سيكون بمثابة تكهنات

القومي لحقوق الإنسان: جاهزون للمشاركة بالحوار المجتمعي الذي أعلن عنه الرئيس.. فيديو

استمرار الأوفربرايس على أسعار مرسيدس C 180 في مصر

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مسيحية عشقت الأذان وقراءة القرآن.. قصة سناء جميل مع صوت المسجد المجاور

شاهد.. حارس ينقذ امرأة من أسفل عجلات قطار في الهند

مسلسل توبة الحلقة 25.. عمرو سعد يهدد شقيقه بتسجيلات عن تجارة المخدرات

زي المحلات.. أفضل طريقة لعمل عجينة الطعمية للسحور

فيديو

قرارات وتكليفات السيسي للحكومة خلال حفل إفطار الأسرة المصرية

انتهت بدماء على الطريق.. رحلة 5 طلاب جمعتهم الصداقة سويا حتى الموت

موعد صلاة عيد الفطر بجميع المحافظات .. تفاصيل

15 جنيها كحد أدنى .. تفاصيل زكاة الفطر وموعد إخراجها

المزيد

ساحة رأي

«إيزيس» أصل الزمن والسحر

وليد السيد محمد مرعي يكتب: مضاعفة الأعمال في رمضان

د. ضياء الدين صبري يكتب: دلائل اقتصادية في شهر الصيام

سورة الناس.. الملجأ لك قبل وقوع أي شر..

«ميريت نيت» السيدة الأولى فى العالم

يارا زكريا تكتب: مدرسة الأجداد والجدات

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

خالد جمال

فاتن أمل حربي.. المسلسل الأهم رغم الهم والغم

عبد الرازق توفيق يكتب: السيسى.. من توشكى إلى سيناء

المستشار أسـامة الصعيدي

كلمات يحاسب عليها القانون

إلهام أبو الفتح

ذهب مصر الأصفر

كريمة أبو العينين

من غير إعلانات

نجاة عبدالرحمن

من طرف خفى "22 "

إسلام كمال

نقاط الانفجار المرتقبة

سمية عبدالمنعم

عالم «زهران» المليء بالخير والحب والجمال

اﻟﻤﺰﻳﺪ