الغزولى: قرارات الرئيس بإفطار الأسرة المصرية تعكس إيمانًا حقيقيا لتعزيز القدرات الوطنية

رحب إسلام الغزولي، مستشار رئيس حزب المصريين الأحرار لشئون الشباب، بقرارات الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال إفطار الأسرة المصرية، والتي تضمنت خطوات مهمة على طريق تعزيز أطر الدولة المدنية وترسيخ دعائم الديمقراطية من أجل تحقيق التنمية الشاملة بالجمهورية الجديدة تحقيقا للحياة الكريمة، لافتا الي التعامل الحكيم مع الأزمات التي مر بها الوطن بدءا من ٢٠١١.

وأشاد بتكليف الرئيس عبد الفتاح السيسي لإدارة المؤتمر الوطني للشباب للتنسيق مع التيارات السياسية والحزبية والشبابية كافة لإدارة حوار سياسي حول أولويات العمل الوطني في المرحلة الراهنة ورفع نتائج هذا الحوار إلي الرئيس عبد الفتاح السيسي شخصياً، مع وعده بحضور المراحل النهائية منها.

كما أن هذه القرارات تعكس إيمانًا حقيقيا بتعزيز القدرات الوطنية وتطوير في اداء الدولة برؤية فطنة متطورة قادرة على القراءة الواقعية للمتغييرات الدولية المتشابكة.

جاء ذلك فى تصريحات له، مشيدا بحضور وتمثيل كافة أطياف المجتمع المصرى على مائدة إفطار الاسرة المصرية وتؤكد على أن الدولة المصرية تتسع للجميع دون وتمثل رادا على الشائعات التي كانت تروج ضد حرية الرأي والتعبير، مشيرا إلى أن الإختلاف فى الرأى طالما جاء في الإطار الوطني يساعد على البناء لنهضة الوطن والدفع به نحو لتحقيق المستقبل الأفضل.

وشدد على أن تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي تاتي كالمعتاد لتطمن المواطن المصري على مستقبله خاصة تلك المتعلقة بالنواحي الاقتصادية والتي حظيت بجانب كبير من التكليفات واهمها تكليف الحكومة وكافة الأجهزة بعقد مؤتمر صحافي عالمي لإعلان خطة الدولة للتعامل مع الأزمة الاقتصادية العالمية مع استمرار تقديم السلع الأساسية كافة للمواطنين بأسعار مدعمة حتى نهاية العام الحالي.

كما حرص الرئيس عبد الفتاح السيسي على التوجيه نحو خفض الدين العام، وتقديم دعم مضاعف للقطاع الخاص للاضطلاع بدوره في تنمية الاقتصاد ووضع الإمكانيات الممكنة كافة لتوفير البيئة اللازمة لتحقيق ذلك

ورحب بتكليف الرئيس نحو إطلاق مباردة لدعم وتوطين الصناعات الوطنية للاعتماد على المنتج المحلي من خلال تعزيز دور القطاع الخاص في توسيع القاعدة الصناعية للصناعات الكبرى والمتوسطة للحد من الواردات.

وثمن مستشار رئيس حزب المصريين الأحرار لشئون الشباب قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي بإعادة تفعيل عمل لجنة العفو الرئاسي وتوسيع قاعدة عملها بالتعاون مع الأجهزة المختصة ومنظمات المجتمع المدني المعنية معتبرا انها خطوة إيجابية وتشمل الغارمين والغارمات وهو ما يدعم جهود الدولة المصرية للحماية الإجتماعية فى الشارع المصرى.

كما أشاد أيضا بتكليف الرئيس للحكومة وكافة الأجهزة المعنية بتعزيز كافة أوجه الدعم المقدم لمزارعي القمح في مصر وذلك بزيادة المحفزات المقدمة للمزارعين سواء كانت مادية أو خدمية، بما يحقق زيادة في الاكتفاء الذاتي من القمح لتحقيق الأمان للمواطنين.