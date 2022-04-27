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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

بعد فوزه على «لكصر» بخماسية نظيفة..«نواذيبو» يقترب من التتويج بلقب الدوري الموريتاني

نواذيبو
نواذيبو

اقترب نادي نواذيبو من التتويج بالدوري الموريتاني الممتاز لكرة القدم، بعد فوزه، مساء  الثلاثاء، على نادي لكصر بخماسية نظيفة ليرتفع رصيده إلى 44 نقطة يقطع بها خطوة كبيرة نحو التتويج العاشر بالقلب الدوري. 
وبالرغم من أنه لا تزال هناك سبع دورات قبل نهاية الدوري إلا أن نادي نواذيبو بات مهيمنا على صدارة الدوري بفارق 11 نقطة عن أقرب ملاحقيه ناديي تفرغ زينه ونادي الحديد. 
وعلى صعيد متصل قفز نادي الشرطة للمركز الخامس برصيد 27 نقطة بعد فوزه على نادي تجكجة بهدف لصفر ليتراجع تجكجة للمركز السادس بنفس الرصيد.
وصعد نادي الحديد سنيم إلى المركز الثاث بـ33 نقطة بعد فوزه على نادي الجمارك بثلاثية نظيفة بفارق الأهداف عن نادي تفرغ زينة صاحب المركز الثاني، بينما تجمد رصيد الجمارك الوطني عند 22 نقطة، في المركز التاسع. 
وارتقى نادي نواكشوط كينغ إلى المركز السادس من الدوري الوطني لكرة القدم، بعد الفوز على كيهيدي، بهدف دون رد، سجله اللاعب أبو سي، في الدقيقة 75 من المواجهة. 

نادي الشرطة خماسية نظيفة نواكشوط صدارة الدورى نواذيبو

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