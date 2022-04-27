فلسطين تسجل حالة إصابة بالتهاب الكبد الغامض

أعلنت السلطات الصحية الفلسطينية في قطاع غزة اليوم الأربعاء، عن تسجيل حالة إصابة بـ التهاب كبدي حاد مجهول العامل المسبب.

وقالت في بيان ، "تعلن وزارة الصحة عن تسجيل حالة التهاب كبدي حاد مجهول السبب وهي لطفل يبلغ من العمر 8 سنوات، أدى دخوله إلى العناية المركزة لتلقي العلاج المناسب".

وتابعت "تقوم الطواقم الطبية المعنية بالتقصي الوبائي للحالة والمتابعة الحثيثة لرصد أي حالات أخرى".

وأوضحت أن اكتشاف الحالة جاء في إطار متابعة وزارة الصحة لما تم تسجيله عالميا من حالات التهاب كبدي مجهولة العامل المسبب، وتفعيل منظومة الترصد لمثل هذه الحالات.

وكانت منظمة الصحة العالمية قد أعلنت خلال شهر أبريل الجاري، عن تسجيل 170 حالة التهاب كبدي حاد وشديد في العديد من دول العالم، بما فيها إسرائيل، ولم يتم التعرف حتى الآن على العامل المسبب لتلك الحالات.

وأكدت الصحة العالمية تسجيل حالة وفاة واحدة على الأقل نتيجة لتفشي مرض كبدي غامض يصيب الأطفال في أوروبا والولايات المتحدة.

كما أفادت التقارير بأن الالتهاب الكبدي غير معلوم السبب ظهر في 12 دولة، وظهر 169 حالة بين الأطفال أقل من 16 سنة، وفي هذه الحالات لا تثبت التحاليل المعملية وجود نوع من الفيروسات الكبدية، a و b وc.

ويوم الأحد الماضي، أعلنت وزارة الصحة الإسرائيلية اكتشاف 8 حالات يشتبه في إصابتها بالتهاب الكبد لدى الأطفال.