نائب: قرارات الرئيس الأخيرة "تاريخية".. وعلى الحكومة سرعة تنفيذ التوجيهات

وصف النائب محمد عبد الحكيم أبو زيد، عضو اللجنة الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، قرارات الرئيس السيسي خلال حفل إفطار الأسرة المصرية أمس بال"تاريخية"، مشيرا إلى أنها تؤكد إحساس الرئيس بالمواطن المصري.

وأشاد النائب فى بيان صحفى له بتكليف الرئيس بتوجيه كافة أنواع الدعم لمزارعي القمح، مؤكدا أن ذلك سيؤدي لتشجيع الفلاحين على زراعة هذا المحصول الاستراتيجي، ومن ثم زيادة الإنتاج، وصولا إلى تحقيق الاكتفاء الذاتي، بما يسهم في تأمين احتياجات الشعب المصري من الغذاء.

وأكد أبو زيد، على أهمية إطلاق مبادرة دعم الصناعات الوطنية، وتفضيل المنتج المحلي، الأمر الذي يساهم في دعم الاقتصاد الوطني بتقليل الطلب على المنتجات الخارجية.

وشدد عضو مجلس النواب، على الحكومة ضرورة تنفيذ كافة التكليفات الرئاسية، بما يساهم في تهيئة المناخ الجاذب للاستثمار، ومن ثم زيادة الصادرات المصرية للخارج.

وقال أبو زيد: الرئيس حريص على تفعيل كل نصوص الدستور في شأن الحرية والديمقراطية، بعد دعوته لإجراء حوار يشمل كل القوى السياسية، لافتا إلى أن هذا الحوار يعمل على توجيه الحكومة في التعامل مع كافة القضايا من واقع نبض المواطنين.

وشهد حفل إفطار الأسرة المصرية أمس، إعلان عدد من القرارات من جانب الرئيس عبد الفتاح السيسي، جاءت كما يلي:

تكليف الحكومة بعقد مؤتمر صحفي عالمي لإعلان خطة الدولة المصرية للتعامل مع الأزمة الاقتصادية العالمية

تكليف الحكومة وكافة الأجهزة المعنية بتعزيز كافة أوجه الدعم المقدم لمزارعي القمح في مصر .

تكليف الحكومة بمضاعفة دعم القطاع الخاص للاضطلاع بدوره في تنمية الاقتصاد.

إطلاق مبادرة لدعم وتوطين الصناعات الوطنية للاعتماد على المنتج المحلي.

تعزيز دور القطاع الخاص في توسيع القاعدة الصناعية للصناعات الكبرى والمتوسطة.

إعادة تفعيل عمل لجنة العفو الرئاسي على أن توسع قاعدة عملها الأجهزة المختصة.

تكليف الوزارات والمؤسسات والأجهزة المعنية باستمرار عمل معارض السلع حتى نهاية الشهر الجارى لتخفيف الأعباء عن المواطنين.

تكليف إدارة المؤتمر الوطني للشباب بالتنسيق مع كافة التيارات السياسية الحزبية والشبابية لإدارة حوار سياسي ،

الحوار سيكون حول أولويات العمل الوطني خلال المرحلة الراهنة ورفع نتائجه له شخصيا.

تكليف الحكومة بإعلان خطة واضحة يتم الالتزام بها لخفض الدين العام كنسبة من الدخل القومي.

تكليف الحكومة بطرح رؤية متكاملة للنهوض بالبورصة المصرية.

تكليف الحكومة بالإعلان عن برنامج لمشاركة القطاع الخاص في الأصول المملوكة للدولة.

تكليف الحكومة بالبدء في طرح حصص من شركات مملوكة للدولة في البورصة المصرية.

تكليف الحكومة بطرح شركات مملوكة للقوات المسلحة في البورصة قبل نهاية العام الحالي.

التوجيه باستكمال سداد المديونية الخاصة لعدد من الغارمين والغارمات.

التأكيد على أن الوطن يتسع لنا جميعا وأن الاختلاف في الرأي لايفسد للوطن قضية.