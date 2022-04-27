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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

ضبط 6088 شخصا لعدم الإلتزام بإرتداء الكمامات

وزارة الداخلية
وزارة الداخلية

واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها للحفاظ  على سلامة المواطنين وتنفيذاً للإجراءات الإحترازية التى تتخذها أجهزة الدولة للحد من إنتشار فيروس (كورونا) المستجد للحفاظ على الصحة العامة ، ومواجهة تداعيات إنتشار الفيروس.

أسفرت جهود أجهزة وزارة الداخلية على مستوى الجمهورية ، خلال 24 ساعة عن ضبط (6088) شخص لعدم إرتدائهم الكمامات الواقية ، وتم التصالح وسداد الغرامة المقررة لعدد (6075) شخص ، وإتخاذ الإجراءات القانونية والعرض على النيابة العامة حيال (13) شخص لم يسددوا الغرامة المقررة و تحرير (537) مخالفة للمحلات التى لم تلتزم بقرار الغلق وضبط (124) قضية فى مجال منع تداول الأرجيلة.. بإجمالى مضبوطات (655) أرجيلة.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة والعرض على النيابة العامة و جارى إستمرار تلك الحملات، حرصاً على سلامة المواطنين.

وذاك فى ضوء صدور قرار مجلس الوزراء بشأن إتخاذ التدابير الإحترازية والوقائية لحماية المواطنين، والحد من إنتشار فيروس "كورونا" والمتضمن تنظيم مواعيد فتح وغلق المحال العامة ، وكذا إلزام جميع سائقى وسائل النقل الجماعى بإرتداء الكمامات الواقية .

مجلس الوزراء كورونا وزارة الداخلية ارتداء الكمامات الكمامات الواقية

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