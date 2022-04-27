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تعاون بين"التخطيط" وجامعة بورسعيد.. الوزارة : حزمة برامج تدريبية وبحثية للطلاب .. أيمن إبراهيم : مهم لإدارة الموارد وتحقيق التنمية

صدى البلد

المعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة وجامعة بورسعيد يوقعان اتفاقية تعاون مشترك في مجالات التطوير وتنمية القدرات

شريفة شريف: 

نهدف إلى إحداث نقلة نوعية في الأداء الجامعي ورفع وعي الطلاب 

رئيس جامعة بورسعيد: 

تعاون مشترك في تصميم وتنفيذ برامج دراسات عليا مهنية هادفة.

 

وقع المعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة –الذراع التدريبية لوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية- ممثلَا عنه الدكتورة شريفة شريف، المدير التنفيذي للمعهد، وجامعة بورسعيد ممثلة في الدكتور أيمن محمد إبراهيم، رئيس الجامعة؛ اتفاقية تعاون مشترك -عبر الفيديو كونفرانس- في مجالات الحوكمة والتطوير وإعادة الهيكلة الإدارية وتنمية القدرات البشرية والدراسات البحثية والفعاليات العلمية وغير ذلك من المجالات ذات الاهتمام المشترك.

وقالت الدكتورة شريفة شريف إن اتفاقية التعاون تشمل مجموعة من المجالات والأنشطة منها، إعداد وتنفيذ حزمة من البرامج التدريبية والبحثية بهدف إحداث نقلة نوعية في الأداء الجامعي، ورفع وعي الطلاب وأعضاء هيئة التدريس عن أسس الحوكمة الرشيدة والتنمية المستدامة.

وأكدت الدكتورة شريفة شريف أهمية التدريب وبناء القدرات والذي يعد من الركائز الأساسية لنجاح أى جهة، من خلال تنظيم مخطط يهدف إلى إكساب العاملين المهارات والقدرات المرتبطة بطبيعة عملهم والتى تساعد فى تحسين الأداء، مشيرة إلى أن رؤية المعهد تتمثل في أن یصبح مركز التمیز الرائد في تقدیم الاستشارات والأبحاث والتدریب في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفریقیا.

واستعرضت شريف ما يقدمه المعهد من برامج تدريبية مختلفة على المستوى الوطني والأفريقي، والتعاون مع المؤسسات والجامعات الدولية وشركاء التعاون في تقديم مجموعة من البرامج المتنوعة.

من جانبه أكد الدكتور أيمن محمد إبراهيم، رئيس جامعة بورسعيد أهمية هذا التعاون لما له من مردود مهم في إدارة الموارد وتحقيق التنمية المستدامة وفقا لرؤية مصر 2030؛ عن طريق تنفيذ حزمة من البرامج التدريبة لطلاب الجامعة وأعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة والجهاز الإداري، وأيضا تنفيذ عدد من الندوات وورش العمل في الموضوعات المستهدفة ووضع الأطر والسياسات لنظام حوكمة إدارية للجامعة، والتعاون المشترك في تصميم وتنفيذ برامج دراسات عليا مهنية هادفة.

حضر توقيع البروتوكول من المعهد نبيل فؤاد، مدير عام إدارة تطوير الأعمال والموارد البشرية، والسيدة/ أماني الديب، مدير إدارة التعاون الدولي، ومن جامعة بورسعيد الدكتورة راوية رزق، نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، والدكتورة هبة يوسف، منسق لجنة التنمية المستدامة بالجامعة

وزارة التخطيط التنمية المستدامة جامعة بورسعيد المعهد القومى للحوكمة برامج دراسات عليا

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