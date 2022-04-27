مش ممكن أمشي من غيره.. مسئولة بالخارجية الأمريكية تزور مطعم كشري شهير ..فيديو

وسط حالة كبيرة من البهجة، أبدت يائل لامبرت، مساعدة وزير الخارجية الأمريكي لشئون الشرق الأدنى بالإنابة، إعجابها بكشري أبوطارق، حيث ظهرت في مقطع فيديو يوضح تفاصيل زيارتها للمكان مع عدد مع أصدقائها، كما أنها شاركت في إعداد أحد أطباق الكشري بنفسها.

وقالت «لامبرت» في مقطع الفيديو الذي نشرته صفحة السفارة الأمريكية في مصر عبر «تويتر»، : «زيارة القاهرة لا تكتمل بدون تذوق أحد أشهر الأطباق المصرية».

يائل لامبرت

وأضافت القائمة بأعمال مساعد وزير الخارجية الأمريكية: «أنا يائل من الخارجية الأمريكية، وكنت النهارده في القاهرة، وكان عندي اجتماعات، لكن قبل ما أنا أمشي من مصر، مش ممكن أنا أمشي من غير كشري، أنا بموت في الكشري».

وتابعت يائل لامبرت التي رحب الكثيرون بزيارتها إلى القاهرة: «علشان هيك أنا هنا في أحسن مكان للكشري في أم الدنيا، وأنا كتير متشكرة، علشان الكشري الممتاز، وكمان الصداقة مع أصدقائنا هنا».

وكان من بين تعليقات المواطنين على الفيديو على صفحة السفارة الأمريكية على «فيسبوك»: «أهلا وسهلا وبالهنا والشفا»، و«استخدام اللغة العربية.. وتناول طبق الكشري.. أهلا بيكي في مصر.. بنقول أهلا وسهلا بحضرتك».