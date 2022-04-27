عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

بعد احتراق مسكن ربة منزل في البحاري..محافظ الفيوم يوجه بترميمه وتزويده بالأثاث

مندوبو المحافظة فى
مندوبو المحافظة فى منزل السيدة الذى التهمه الحريق

وجّه الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، مسئولي التضامن الاجتماعي والمتابعة الميدانية بالمحافظة، بالتنسيق مع الجمعيات الأهلية والجهات ذات الصلة، لإعادة ترميم مسكن ربة منزل بمنطقة حي البحاري بمدينة الفيوم، وتوفير الرعاية الكاملة لأسرتها، وذلك على خلفية احتراق المنزل وتفحم محتوياته بالكامل.

كان حريق نشب نتيجة ماس كهربائي بمسكن ربة منزل وطفليها اليتيمين بمنطقة حي البحاري بمدينة الفيوم، أسفر عن احتراق المنزل وتفحم محتوياته بالكامل، دون وقوع خسائر بشرية، فيما انتقلت قوات الحماية المدنية إلى مكان الحادث وتمكنت من إخماد النيران قبل أن تمتد إلى المساكن القريبة.

وعلى الفور أصدر محافظ الفيوم توجيهات لكلٍ من وكيل وزارة التضامن الاجتماعي ورئيس المتابعة الميدانية بالمحافظة، بمعاينة المنزل على الطبيعة، ورصد جميع احتياجات الأسرة وتذليل جميع العقبات، أمام إعادة ترميم المنزل وفرشه بالأثاث اللازم وتدبير جميع احتياجات الأسرة.

كما وجه المحافظ، وكيل وزارة التضامن الاجتماعي، بصرف مبلغ 10 آلاف جنيه تعويضا للأسرة، والتنسيق مع الجمعيات الخيرية لتزويد المنزل بجميع احتياجات الأسرة من الأثاث اللازم والأجهزة الكهربائية والسلع والمواد الغذائية في أسرع وقت.

 

 

محافظ الفيوم يتابع آليات توصيل المرافق لمصنع ياباني لضفائر السيارات

933859e6-b749-4e3a-b82f-acaea1191456
933859e6-b749-4e3a-b82f-acaea1191456

933859e6-b749-4e3a-b82f-acaea1191456
933859e6-b749-4e3a-b82f-acaea1191456
الفيوم احتراق مسكن البحارى الكاملة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مصدر بالفيفا: اعتماد نتيجة مباراة الجزائر والكاميرون.. وإيقاف جاساما

تنفيذا لتوجيهات الرئيس.. الداخلية: الإفراج بالعفو عن 3273 من النزلاء المحكوم عليهم

صعود صاروخي.. 35جنيها ارتفاعا في سعر الذهب خلال تعاملات اليوم الثلاثاء 26-4-2022

الإعدام شنقًا للمتهمتين الأولى والثالثة في قضية مذبحة المرج

تراجع 15 جنيها.. أسعار الذهب في مصر اليوم الأربعاء 27-4-2022

وفاة مدرب شباب الاتحاد السكندري بعد تعرضه لأزمة قلبية مفاجئة

اتحاد الكرة: طالبنا الفيفا بالتأهل مباشرة للمونديال وليس إعادة مباراة مصر والسنغال

سلامة الغذاء تمنح أندومي مهلة 48 ساعة لسحب المنتج نهائيا من الأسواق

ترشيحاتنا

بعد حذف من يمتلك سيارة موديل2018.. 6 خطوات للحفاظ على حصتك التموينية

الحكومة: تأسيس شركة لإنشاء وتشغيل وإدارة محطات الشحن الكهربائية للسيارات

حبس مرتضي منصور سنة وتغريمه 10 آلاف جنيه لسبه محمود الخطيب

شيخ الأزهر لوفد عمداء كليات اللاهوت: تعلمنا احترام مقدسات المسيحيين من النبي

الجيش الصيني يتدخل.. بكين ترد على "استفزاز" أمريكا في مضيق تايوان

بعد 48 عاما..اتحاد السلة يقرر أحقية الزمالك ببطولة كأس مصر موسم 75/74

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

افتتحها السيسي.. ما محتويات حجرة مقتنيات الرسول في مسجد الحسين وكيف وصلت إلى مصر؟ .. صور

هنادي مهنا: أنا آخر المنضمين لمسلسل "مكتوب عليا" وأكرم حسني قدمني بشكل مختلف وأيتن عامر "ممثلة خطيرة"|حوار

المصريون حشوه بالدنانير| قصة كعك العيد.. كيف تم اكتشافه وأول من أكله؟

تحذير هام ونصيحة.. ماذا قالت هيئة الأرصاد الجوية عن طقس الأيام المقبلة؟

فيديو

شيرين لبط وأغاني عمرو دياب منجحتش.. تصريحات محمد محيي مع ياسمين عز..فيديوجراف

مهري 200 ألف.. منة عرفة تتحدث عن مرضها النفسي ومحمد نجاتي وطليقها السابق|فيديوجراف

ميكروفون ألماظ ودفاع مستميت عن سعد لمجرد .. ماذا قالت سلمى رشيد لياسمين عز "فيديوجراف"

اعتزلت بسبب حملة ممنهجة.. تامر عبد المنعم يكشف سبب ابتعاده عن التمثيل

المزيد

ساحة رأي

سيد طه فايز يكتب: وزير الصحة وتبني عودة الحقوق

«إيزيس» أصل الزمن والسحر

وليد السيد محمد مرعي يكتب: مضاعفة الأعمال في رمضان

د. ضياء الدين صبري يكتب: دلائل اقتصادية في شهر الصيام

سورة الناس.. الملجأ لك قبل وقوع أي شر..

«ميريت نيت» السيدة الأولى فى العالم

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نهال علام

الجمهورية الجديدة (٢) .. توشكى الخير

خالد جمال

فاتن أمل حربي.. المسلسل الأهم رغم الهم والغم

عبد الرازق توفيق يكتب: السيسى.. من توشكى إلى سيناء

المستشار أسـامة الصعيدي

كلمات يحاسب عليها القانون

إلهام أبو الفتح

ذهب مصر الأصفر

كريمة أبو العينين

من غير إعلانات

نجاة عبدالرحمن

من طرف خفى "22 "

إسلام كمال

نقاط الانفجار المرتقبة

اﻟﻤﺰﻳﺪ