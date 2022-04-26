محافظ الفيوم يتابع آليات توصيل المرافق لمصنع ياباني لضفائر السيارات

تابع الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، آليات توصيل المرافق على رأس المنطقة المزمع تنفيذ مصنع الضفائر الكهربائية للسيارات عليها، بقرية منشأة كمال التابعة لمركز الفيوم، من خلال شركة يازاكي اليابانية، وتحديد جداول زمنية للأعمال، والمتطلبات الخاصة بكل مرفق من المرافق لتوصيل الخدمات، للبدء الفعلى في تنفيذ الأعمال الإنشائية للمصنع، تفعيلاً لاتفاقية التعاون بين الجانبين المصري والياباني.

جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقد بديوان عام محافظة الفيوم، بحضور الدكتور ياسر حتاتة رئيس جامعة الفيوم، والدكتور محمد عماد نائب المحافظ، واللواء عبدالفتاح تمام سكرتير عام المحافظة، والمهندس عبدالتواب عبدالقادر عضو مجلس النواب، والدكتورة منى الخشاب عضو مجلس الشيوخ، والمهندس أحمد بديوي مدير شركة يازاكي اليابانية بمصر، و هشام كامل الممثل القانوني للشركة، والدكتور محمد التوني معاون المحافظ، ورئيس قطاع الكهرباء بالفيوم، ووكيلي وزارتي الإسكان والتربية والتعليم، ومدير التعليم الفنى بمديرية التربية والتعليم، ومدير مديرية الطرق، وممثلي شركتي الفيوم لمياه الشرب والصرف الصحي والاتصالات، ومديري أملاك الدولة، والانتاج والشئون الاقتصادية بالديوان العام.

تناول الاجتماع، عرض مكونات مصنع الضفائر الكهربائية للسيارات، المزمع إنشاؤه بقرية منشأة كمال التابعة لمركز الفيوم، والإجراءات والخطوات الفعلية على أرض الواقع خلال المرحلة القادمة، للبدء فى الأعمال الإنشائية للمصنع، والموقف التنفيذي لشركات المرافق، والعمل على رصد احتياجات كل شركة بشكل تفصيلي دقيق، مع وضع مستهدفات مستقبلية لأعمال الترفيق للاستفادة بها إذا ما دعت الحاجة إلى ذلك، وما تم إعداده من بيانات ومقايسات من قبل كل شركة، وما تم تنفيذه من تصميمات من قبل مسئولي شركة يازاكي اليابانية للتصور المبدئي للمصنع.

أكد محافظ الفيوم، خلال الاجتماع أن تنفيذ مثل هذه المشروعات يأتى فى إطار رؤية مصر 2030، وتحقيق مستهدفات التنمية المستدامة وتمكين الشباب والمرأة كأحد محاور المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" لافتا أن المستفيد الأكبر من المصنع هم أبناء المحافظة، من خلال توفير الألاف من فرص العمل، مطالباً مسئولي شركة يازاكي بمصر، بسرعة عمل دراسة لتقييم الأثر البيئي للمصنع بالتنسيق مع وزارة البيئة، للانتقال من حيز الدراسات لتنفيذ الأعمال الإنشائية للمشروع على أرض الواقع، مشيراً إلى أهمية التحرك بشكل جماعي والعمل بروح الفريق الواحد، والمراجعة الدورية للأعمال للوقوف على الملاحظات أولاً بأول لسرعة تقديم الحلول لها، موجهاً بتحديد مسئول من كل شركة من شركات المرافق إضافة لمسئول من المحافظة لمعاينة موقع المصنع على أرض الواقع.

كما أكد المحافظ، بوضع جداول زمنية محددة من قبل شركات المرافق، لتوصيل الخدمات على رأس المنطقة المزمع تنفيذ المشروع عليها، موجهاً بمراجعة القيم التقديرية للتكاليف خلال أسبوعين، بالتنسيق بين الشركات وجامعة الفيوم، والعمل على الحتميات وتحديد المطالب للمستهدفات المستقبلية، إضافة للاستغلال الأمثل لكافة الإمكانات المتاحة، في إطار المحافظة على أصول الدولة والحرص على المال العام، بجانب العمل على جعل المنطقة من مناطق جذب الاستثمارات.

ومن جهته، قدم مدير شركة يازاكي اليابانية بمصر، الشكر لمحافظ الفيوم لتعاونه البناء، مشيراً إلى أن شركة يازاكى اليابانية تمتلك 140 فرعاً بعدد 45 دولة على مستوى العالم لتصنيع الضفائر الكهربائية ومكونات السيارات، مضيفاً أن المصنع المزمع إنشاؤه بالفيوم هو أول مصنع بمصر، لافتاً إلى أن المصنع سيوفر 3 ألاف فرصة عمل مباشرة لأبناء الفيوم من الجنسين، إضافة لتوفير ما يقرب من 20 إلى 30 ألف فرصة عمل غير مباشرة، من واقع المسئولية المجتمعية لشركة يازاكي.