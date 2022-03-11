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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

تحصين الشباب ضد التطرف والعنف بثقافة الفيوم

بعض أنشطة ثقافة الفيوم
بعض أنشطة ثقافة الفيوم

 أقام  فرع ثقافة الفيوم  عدد من الأنشطة الفنية والثقافية، حيث عقد بيت ثقافة اطسا ندوة بعنوان "الثقافة ودورها في تحصين الشباب ضد أفكار التطرف والعنف" القاها عويس معوض والقاص عيد كامل عضوا نادي الأدب ببيت ثقافة اطسا بمدرسة مطول الثانوية تحدث فية عن اهم المؤسسات المنوط بها نشر الوعي الثقافي ومحاربة الأفكار المغلوطة ومنها الأسرة ثم المدرسة والمؤسسة الثقافية.

 

وعقدت مكتبة الفيوم العامة لقاء توعوي بعنوان "مكافحة مرض الايدز" اداره عادل شحاتة بمركز المشورة والفحص بالفيوم، بدأ بتعريف فيروس الإيدز بأنه فيروس نقص المناعة البشري هو فيروس يصيب خلايا الجهاز المناعى ويعطل وظيفتها مؤديا إلى نقص المناعة وتدمير النظام الدفاعي للجسم.

وذكر الضيف أنه يبدو الشخص المصاب بالفيروس سليما ويشعر بأنه كذلك لسنوات عديدة، إلا أنه يظل قادرا لنقل الفيروس لغيره، بالاضافة الي محاضره بعنوان "أسس الاستذكار الفعال" إدارتها مروه محمود بدأت بتحديد قواعد الاستذكار الجيد والتى منها الاستعداد للمذاكرة وتحديد جدول يومى وتنظيمة ما بين المذاكره والراحة واكدت أهمية اختيار المكان المناسب للمذاكرة الذى يتوفر فية الضوء والتهوية والمراجعة المستمرة.

بينما استضافت المكتبة المعهد العالي للخدمة الاجتماعية بالسادس من اكتوبر وبصحبة الدكتور امير حماده حيث تم شرح وعرض مهارة الرحلات والتعليم عليها  ،  بالاضافة الي جولة داخل اقسام المكتبة والتعرف علي الانشطة التي تقدمها..

كما نظمت مكتبة سيلا الفرعية محاضرة بعنوان "يوم الشهيد تخليدا لقادة الشعب المصرى" حاضرها محمود عامر واوضح ان مصر تحتفل بيوم الشهيد في التاسع من شهر مارس من كل عام اعلنت مصر عن هذ اليوم منذ عام ١٩٦٩تخليدا لذكرى أركان حرب الجيش المصري عبدالمنعم رياض وقد نعاه الرئيس جمال عبدالناصر برتبة الفريق أول ومنحه نجمة الشرف العسكرية التى تعتبر اكبر وسام عسكري في مصر.


 

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عرض مسرحي ومحاضرات وأنشطة فنية بفرع ثقافة الفيوم

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الفيوم دور الثقافة الشباب التطرف

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