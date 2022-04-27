البيطريين: صندوق التكافل يستعد لطرح مستحقات شهر مارس

عقدت عددا من اللجان النوعية بالنقابة العامة لـ الأطباء البيطريين، أمس الثلاثاء، اجتماعات متعددة وذلك عقب إعادة تشكيلها لوضع خطط العمل فى الفترة المقبلة.

حيث عقدت لجنة الشكاوى والمقترحات، أول اجتماعاتها، وأوضح الدكتور أحمد حسين بأنه تم بحث 3 شكاوى مقدمة للجنة مؤخرا.



وتبع ذلك اجتماع لجنة النقابات الفرعية، وقال الدكتور أحمد عنتر مقرر اللجنة إنه سيتم التحضير للقاء موسع مع مجالس النقابات الفرعية لتنسيق العمل مع النقابة العامة واستعدادا أيضا لانعقاد الجمعية العمومية والاحتفال باليوم العالمى لـ الطبيب البيطرى.

كما عقدت لجنة الإسكان اجتماعها الثانى، وقال الدكتور محمد حجازى مقرر اللجنة أنه تم تناول خطة عمل اللجنة فيما يخص مشروعات مارينا اليجانس، وإيجاد حلول لمشروع شاليهات العريش، وكذلك أخر مستجدات تشطيب وحدات رويال جاردنز.

وفي نهاية اليوم، تم عقد اجتماع لـ صندوق التكافل، وقال الدكتور أحمد طنطاوي مدير الصندوق، والدكتور هيثم جنيدي أمين صندوق التكافل، إنه تم الإنتهاء من دفعة مستحقين شهر مارس، وجارى إصدار الشيكات الخاصة بهم.



يذكر أن الاجتماعات كانت بحضور الدكتور محمد سيف الأمين العام

وقد شارك في كافة اجتماعات اللجان، كلا من: الدكتور عمرو الجمهوري أمين صندوق النقابة العامة، والدكتور أيمن حلمى الأمين العام المساعد.