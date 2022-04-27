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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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اقتصاد

خبراء: طرح شركات حكومية بالبورصة يخلق مناخا آمنا و يدعم احتياطي النقد الأجنبي

صدى البلد

كلف الحكومة بطرح رؤية متكاملة للنهوض بالبورصة المصرية، وطرح حصص من شركات مملوكة للدولة والقوات المسلحة في البورصة المصرية قبل نهاية العام الحالي.

قالت حنان رمسيس خبيرة سوق المال، إن حديث الرئيس عبد الفتاح السيسي أبرز أهمية البورصة كمنصة للتمويل ومنصة للاستثمار وأيضا منصة لدخول الاستثمارات الأجنبية ودعم احتياطي النقد الأجنبي.

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وأضافت حنان رمسيس في تصريحات لـ"صدى البلد"، أن تكليف الرئيس لـ الحكومة بطرح رؤية متكاملة للنهوض بالبورصة المصرية، سيعيدها للاقتصاد ويجعلها تدعم النمو وتساهم في الناتج القومي الإجمالي.

وأكدت على ضرورة تحديد إطار زمني للطروحات في البورصة وكذلك تحديد أسلوب الطرح لشركات الخدمة الوطنية في البورصة والإسراع بتلك الطروحات ومراعاة اتاحة فرصة استثمارية للأفراد لإتاحة الفرصة لهم في عودة استثماراتهم للبورصة في شركات ناجحة.

كما أكدت أيضا على ضرورة  تشكيل لجنة اقتصادية مكونة من خبراء الاقتصاد ورجال الأعمال ومستثمري البورصة وصانعي السوق لتنمية القدرة الاستثمارية للدولة بفكر رجال الاعمال والقطاع الخاص.

وفي السياق نفسه، قال كريم عادل الخبير الاقتصادي ورئيس مركز العدل للدراسات الاقتصادية، إن إعلان السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي بدخول شركات جديدة تابعة للحكومة المصرية في البورصة المصرية يعزز من قوة وأداء البورصة المصرية خلال المرحلة المقبلة.

وتابع كريم عادل في تصريحات لـ"صدى البلد": خاصةً وأن دخول مثل هذه الشركات في البورصة يعزز من ثقة المستثمرين المحليين والأجانب في البورصة المصرية ، ويخلق مناخ آمن ومتنوع للعمل والاستثمار فيها .

اعلن الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال حفل إفطار الأسرة المصرية، ، أمس الثلاثاء، إطلاق مبادرة لدعم وتوطين الصناعات الوطنية للاعتماد على المنتج المحلي، مع دعم مضاعف للقطاع الخاص خلال الفترة المقبلة للاضطلاع بدوره في تنمية الاقتصاد.

كما كلف الحكومة بطرح رؤية متكاملة للنهوض بالبورصة المصرية، وطرح حصص من شركات مملوكة للدولة والقوات المسلحة في البورصة المصرية قبل نهاية العام الحالي، بالإضافة إلى دعم مزارعي القمح في مصر لزيادة الاكتفاء الذاتي من القمح.

البورصة المصرية شركات مملوكة للدولة القوات المسلحة الاستثمارات الاجنبية احتياطي النقد الأجنبي

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