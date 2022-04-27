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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

أفضل أدعية ليلة القدر على المسلم الإكثار منها

ليلة القدر
ليلة القدر

أفضل أدعية ليلة القدر يستحب أن تقال في ليلة القدر يستجيب الله سبحانه وتعالى فيها للمسلمين وعلى كل مسلم أن يكثر ليلة القدر الدعاء والعبادات و

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الأعمال الصالحة، وفعل الطاعات، من قيام وتهجد وتلاوة للقران واعتكاف وذكر الله والتسبيح ويعد أدعية ليلة القدر أحد هذه الطاعات، لأن ليلة القدر العظيمة هي ليلة يتضاعف فيها أجر الأعمال والثواب.

 

أفضل أدعية ليلة القدر 
لعلها ليلة القدر اللهم أنك حليم كريم عفوا تحب العفو فعفوا عنا عائلتي احبائي اصدقائي جميع المسلمين والمسلمات الاحياء منهم والاموات.
اللهم افتح لي في هذه الليلة باب كل خير فتحته لأحد من خلقك وأوليائك وأهل طاعتك، ولا تسده عني، وارزقني رزقا تغيثني به من رزقك الطيب الحلال.
ونقول في دعاء ليلة القدر 2022  اللهم أعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك وأعوذ بك منك لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك.
اللهم في هذا الليلة ولعلها ليلة القدر2022 سخر لي ولأصدقائي من حظوظ الدنيا ما تعلم أنه خير لنا اللهم قلوبنا بين يديك فأرزقنا الثبات والراحة وأجعل لنا في دروب التعب خير.
اللهم إنا نسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم ونعوذ بك من الشر كله عاجِله وآجِله ما علمنا منه وما لم نعلم.
اللهم ما قسمت في هذه الليلة المباركة من خير وعافية وصحة وسلامة وسعة رزق، فاجعل لي منه نصيب، وما أنزلت فيها من سوء وبلاء وشر وفتنة، فاصرفه عني وعن جميع المسلمين.
اللهم في ليلة القدر اللهم إني أسألك لأصدقائي زيادة في الدين وبركة في العمر وصحة في الجسم وسعة في الرزق وتوبة قبل الموت.


أفضل أدعية ليلة القدر 
اللهم اجعلنا من جندك فإن جندك هم الغالبون، واجعلنا من حزبك فإن حزبك هم المفلحون واجعلنا من أوليائك فإن أوليائك لا خوف عليهم ولا هم يحزنون.
اللهم أعني على ما ينجيني مم خوفتني منه وارزقني شوق الصالحين إلى ماشوقتهم إليه.
اللهم يا عظيم السلطان، يا قديم الإحسان يا دائم النعم، يا باسط الرزق، يا كثير الخيرات، يا واسع العطاء، يا دافع البلاء، يا سامع الدعاء، يا حاضرًا ليس بغائب يا موجودًا عند الشدائد، يا خفي اللطف، يا حليمًا لا يعجل، اللهم الطف بنا في تيسير كل أمر عسير فإن تيسير العسير عليك يسير فنسألك التيسير والمعافاة في الدنيا والآخرة.
اللهم احرسني بعينك التي لا تنام واكنفني بكنفك الذي لا يرام لا أَهْلَكُ وأنت رجائي كم من نعمة أنعمت بها عليَّ قلَّ عندها شكري فَلَمْ تحرُمْني وكم من بلية ابتليتني بها قل عندها صبري فلم تخذلني اللهم ثبت رجاءك في قلبي واقطعني عمن سواك حتى لا أرجو أحدًا غيرك يا أرحم الراحمين.
إلهي حبب إليّ طاعتك، فلا أعود أتكلفها وإنما أقبل عليها إقبال المريد المحب المشتاق.. فتصبح عندي لذة لا عبئًا وهوى لا واجبًا وحياة متجددة لا عادة جامدة
لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن
لبيك ربنا وسعديك، والخير كله في يديك، والشر ليس إليك، إنا بك وإليك، تباركت وتعاليت، أستغفرك وأتوب إليك.
اللهم إني أسألك صحة في إيمان، وإيمانا في حسن خلق، ونجاحا يتبعه فلاح، ورحمة منك وعافية، ومغفرة منك ورضوانا
اللهم إني أسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل وأعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل
اللهم إن ذنوبي عظام وهي صغار في جنب عفوك يا كريم، فاغفرها لي.
اللهم إنا قد أطعناك في أحب الأشياء إليك أن تطاع فيه، الإيمان بك، والإقرار بك، ولم نعصك في أبغض الأشياء أن تعصى فيه ؛ الكفر والجحد بك، اللهم فاغفر لنا ما بينهما.
اللهم اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين.
اللهم يامن على العرش استوى، يامن خلق فسوى وقدر فهدى، وأعطى كل شيء خلقه ثم هدى، اغفر لنا وارحمنا وعافنا واعف عنا واهدنا سبل السلام واخرجنا من الظلمات إلى النور التام.
اللهم اهدنا لما اختلف فيه من الحق بإذنك إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم.
للهم اجعل في قلبي نورا، وفي سمعي نورا، وفي بصري نورا، وعن يميني نورا، وعن شمالي نورا، ومن بين يدي نورا، ومن خلفي نورا، ومن فوقي نورا، ومن تحتي نورا، واجعل لي نورا، وأعظم لي نورا
اللهم انفعني بما علمتني، وعلمني ما ينفعني، وزدني علما.
اللهم يا بارئ البريات، وغافر الخـطيات، وعالم الخفيات، المطلع على الضمائر والنيات، يا من أحاط بكل شيء علما، ووسع كل شيء رحمة، وقهر كل مخلوق عزة وحكما، اغفر لي ذنوبي، واستر عيوبي، وتجاوز عن سيئاتي إنك أنت الغفور الرحيم.
اللهم إني أسألك خير المسألة، وخير الدعاء، وخير النجاح، وخير العمل، وخير الثواب، وخير الحياة، وخير الممات، وثبتني، وثقل موازيني، وحقق إيماني، وارفع درجاتي، وتقبل صلاتي، واغفر خطيئتي، وأسألك الدرجات العلى من الجنة.
اللهم يا خير من سئل، وأجود من أعطى، وأكرم من عفا، وأعظم من غفر، وأعدل من حكم، وأصدق من حدث، وأوفى من وعد، وأبصر من راقب، وأسرع من حاسب، وأرحم من عاقب، وأحسن من خلق، وأحكم من شرع، وأحق من عبد، وأولى من دعي، وأبر من أجاب، تول أمرنا وأحسن خلاصنا واغفر لنا وارحمنا وعافنا واعف عنا.

 

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