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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

صافى أرباح الإسكندرية لتداول الحاويات تتخطى المليار الجنيه خلال 9 أشهر

صدى البلد

أعلنت شركة الإسكندرية لتداول الحاويات والبضائع، التابعة للقابضة للنقل البحرى والبرى عن ارتفاع أرباحها  بنسبة 27.7 بالمائة خلال  أول 9 أشهر من العام المالي الحالي2022/2021.

وأظهرت المؤشرات المالية شركة الإسكندرية لتداول الحاويات والبضائع، التابعة للقابضة للنقل البحرى والبرى عن تحقيق صافي ربح بلغ  1.29 مليار جنيه خلال الفترة من يوليو حتى نهاية مارس الماضي، مقابل 1.01 مليار جنيه أرباحاً خلال نفس الفترة من العام المالي السابق له.

وارتفعت إيرادات شركة الإسكندرية لتداول الحاويات والبضائع، التابعة للقابضة للنقل البحرى والبرى خلال التسعة أشهر إلى 1.8 مليار جنيه، مقابل 1.72 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام المالي الماضي.

يشار إلى أن الإسكندرية لتداول الحاويات والبضائع،  سجلت صافي ربح بلغ 987.11 مليون جنيه منذ بداية يوليو حتى نهاية فبراير الماضي، مقابل أرباح بلغت 875.24 مليون جنيه خلال نفس الفترة من العام المالي الماضي.

وارتفعت إيرادات الشركة خلال الـ8 أشهر هامشياً لتسجل 1.55 مليار جنيه بنهاية فبراير 2022، مقابل 1.51 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام المالي الماضي.

أنشطة الإسكندرية لتداول الحاويات

والاسكندرية لتداول الحاويات والبضائع (المعروفة باسم: الاسكندرية لتداول الحاويات) هي شركة عامة مدرجة في البورصة المصرية منذ أغسطس 1995.

وتعمل الاسكندرية لتداول الحاويات في قطاع النقل مع التركيز على الموانئ والخدمات البحرية كما أضافت الشركة الاستثمار العقاري إلى أنشطتها. يقع مقر شركة الاسكندرية لتداول الحاويات في الإسكندرية و تم تأسيسها في يونيو 1984.

وتمتلك الشركة القابضة للنقل البحري والبري 55.3 %من أسهم شركة الإسكندرية لتداول الحاويات فيما تمتلك شركة الفا أوريكس 32% والهيئة العامة لميناء الإسكندرية  نحو 7.6%.

وكان وزير قطاع الأعمال العام أعلن فى تصريحات صحفية سابقة عن اتخاذ قرار حكومي بنقل تبعية الشركة القابضة للنقل البحري والبري إلى وزارة النقل بدلا من وزارة قطاع الأعمال، لكنها ستظل تابعة لقانون 203 لسنة 1991 وتعديلاته الصادرة بقانون 185 لسنة 2020.

وحدد الوزير الشركات التي سيتم نقل تبعيتها هي شركات نقل الركاب وشركات نقل البضائع وشركات الحاويات والنقل البحري والتوكيلات.

الاسكندرية البورصة المصرية الاستثمار العقارى قطاع النقل وزارة النقل

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