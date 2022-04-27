194 رحلة داخلية لمصر للطيران خلال إجازة عيد الفطر المبارك

صرح الطيار عمرو أبوالعينين القائم بأعمال رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمصر للطيران، بأنه في إطار توجيهات وزارة الطيران المدني برئاسة الطيار محمد منار وزير الطيران نحو الاستمرار في دعم وتنشيط حركة السياحة الداخلية لإعطاء فرصة لأكبر عدد من شرائح المجتمع المصري، لزيارة المدن السياحية تقرر زيادة عدد الرحلات الداخلية خلال أجازة عيد الفطر المبارك تلبية لرغبة عدد كبير في قضاء الإجازات بالمدن السياحية.

وقررت شركة مصرللطيران تشغيل 194 رحلة داخلية إضافية ومنتظمة إلى كل من شرم الشيخ والغردقة والأقصر وأسوان ومرسى علم خلال فترة الإجازات بدءا من 1 مايو وحتى 7 مايو المقبل لقضاء أجازة عيد الفطر المبارك في المدن السياحية المصرية، وذلك مع التزام تام بتطبيق كل الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد في جميع مراحل السفر وعلى متن طائرات الشركة.

وأضاف الطيار عمرو أنه من المقرر أن تسير مصر للطيران خلال هذه الفترة 56 رحلة القاهرة / شرم الشيخ، و53 رحلة القاهرة / الغردقة، بالإضافة إلى 44 رحلة القاهرة / الاقصر و39 رحلة القاهرة / أسوان بالإضافة إلى رحلتين بين القاهرة ومرسى علم.