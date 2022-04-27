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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الداخلية العراقية تلقي القبض علي 6 متهمين بينهم إمرأة

ارشيفي
ارشيفي

أعلنت وزارة الداخلية العراقية ، الأربعاء، القبض على ستة متهمين بينهم امرأة، بقضايا جنائية مختلفة، في مناطق مختلفة من بغداد.
 
وقالت الوزارة في بيان لها إنه "ألقت قوة من اللواء الرابع الفرقة الاولى شرطة اتحادية بالاشتراك مع مفرزة من استخبارات الفوج الثالث للواء ومفرزة من مكافحة اجرام المدائن، القبض على احد المطلوبين وفق أحكام المادة 405 قتل في منطقة جسر ديالى، تمت عملية إلقاء القبض بناءاً على مذكرة قبض بحقه صادرة من محكمة تحقيق المدائن ومن خلال ورود معلومات استخبارية بتواجده في محل سكناه".
 
وأضافت، كما "تمكنت قوة من اللواء الثاني وبعد ورود معلومات تفيد بتواجد 3 متهمين بينهم امرأة مطلوبين قضائياً الى محكمة تحقيق الرصافة، حيث أُلقي القبض عليهم وضبط بحوزتهم، مادة الكرستال تقدر 53 غم، بايب تعاطي، ميزان إلكتروني، في منطقة الاستكشافات النفطية_ البلديات".
 
وتابعت: "وضمن قاطع الفرقة الثانية شرطة اتحادية تمكنت قوة بإمرة آمر الفوج الثالث اللواء السابع ترافقها قوة من استخبارات بغداد ومركز شرطة السيدية من القاء القبض على متهم مطلوب وفق احكام المادة 295 تزوير والمطلوب الى محكمة تحقيق البياع".
 
وأشارت إلى أنه "تم تسليم جميع المتهمين والمضبوطات الى جهة الاختصاص اصولياً".

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