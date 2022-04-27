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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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ديني

المحرصاوي يهنئ كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنين بدسوق بالحصول على الاعتماد

جامعة الأزهر
جامعة الأزهر

قدم الدكتور محمد المحرصاوي، رئيس جامعة الأزهر، خالص التهنئة إلى كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنين جامعة الأزهر بدسوق بمحافظة كفر الشيخ برئاسة الدكتور جمال الهلفي، عميد الكلية، ولأسرة الكلية؛ لحصولها على شهادة الاعتماد من الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد التابعة لمجلس الوزراء.

 

مد فترة التسجيل بمنظومة الحرم الذكي لجامعة الأزهر حتى 7  مايو القادم 
 


 أعلن الدكتور محمد الشربيني، نائب رئيس جامعة الأزهر لشئون التعليم والطلاب، أنه نظرًا لوجود اعمال ترقية لمركز بيانات الجامعة والتي ستستمر لمدة 24 ساعة، ما يترتب عليه وجود بعض الصعوبات فى دخول الطلاب للموقع  للتسجيل، وحرصًا من إدارة الجامعة على مصلحة الطلاب واستجابة لرغباتهم تقرر مد فترة التسجيل، حتى 7 من مايو 2022م.

 وتهيب إدارة الجامعة برئاسة الدكتور محمد المحرصاوي، رئيس الجامعة، بالطلاب عدم الانسياق خلف الشائعات، والرجوع إلى صفحة المركز الإعلامي لجامعة الأزهر؛ كونها الصفحة الرسمية التي يتم نشر جميع أخبار الجامعة من خلالها. 

 وشددت إدارة الجامعة على أهمية تحرى الدقة خلال عملية تسجيل كل طالب لبياناته، والتأكد من كتابة الرقم القومي بشكل صحيح مثل: 123456 إلى آخر الرقم القومي. 

وتتقدم إدارة الجامعة لأبنائها الطلاب والطالبات بالتهنئة بقرب حلول عيد الفطر المبارك، أعاده الله عليكم بكل الخير والبركة وكل عام أنتم بخير.

جامعة الأزهر الدكتور محمد المحرصاوي الدراسات الإسلامية الدراسات الإسلامية والعربية للبنين شهادة الاعتماد الهيئة القومية لضمان جودة مجلس الوزراء منظومة الحرم الذكي

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