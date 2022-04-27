بحلم بيها.. علاء مرسي : بحب ميرفت أمين بقالي 25 سنة |فيديو

كشف الفنان علاء مرسي، أنه من مواليد برج السرطان، وعاش قصة حب في صمت، ومن طرف واحد، لإحدى النجمات في الوسط الفني، منذ 25 عاما حتى الآن.

وأضاف الفنان علاء مرسي، خلال حواره ببرنامج "العرافة"تقديم الإعلامية بسمة وهبة، والمذاع على شاشة "المحور"، :"اعترف أنني أحببت ميرفت أمين حب غير عادي ، رغم اننا اصدقاء جدا، وبنام وبحلم بيها، كما عشقت سناء يونس وكنت أنظر لها كثيرا يوم فرحي".

ويعرض برنامج "العرافة" يوميًا طوال شهر رمضان عقب الإفطار مع نجوم الفن والرياضة، حيث سيشهد الكثير من المفاجآت، والتفاصيل والأسرار الخاصة بضيوفها.

