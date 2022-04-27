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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

بعد إهدار هدف أمام الطلائع .. الجمهور يهاجم بيرسي تاو على تويتر

صدى البلد

تصدر هاشتاج بيرسي تاو، مهاجم النادي الأهلي، تريند موقع التواصل الاجتماعي تويتر، بعد نهاية شوط المباراة الأول أمام طلائع الجيش بالتعادل السلبي.

وطالب جمهور القلعة الحمراء اللاعبين بالتركيز على الفرص، وعدم اهدار الأهداف المؤكدة.

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بيرسي تاو يهدر إنفراد وتسجيل هدف ثاني لـ الأهلي أمام الرجاء

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طلائع الجيش يفرض التعادل السلبي على الأهلي فى الشوط الأول بالدوري

انتهت احداث الشوط الأول من مباراة الاهلي وطلائع الجيش بالتعادل السلبي فى المباراة التى تجمع الفريقين على استاد الأهلي وي والسلام فى الدوري المصري.

وشهدت الدقيقة 22 خطأ قاتل من أحمد زولا لاعب فريق الجيش في إعادة الكرة إلى حارس مرماه فوصلت الكرة إلى بيرسي تاو المنفرد بالمرمى فراوغ الأخير حارس المرمى ولكنه سدد الكرة بجوار القائم الأيمن.

وفى الدقيقة 33  نفذ محمد مجدي أفشة ركلة ركنية لصالح فريق الأهلي من جهة اليمين نفذها عن طريق كرة عرضية على حدود منطقة الجزاء قابلها محمد هاني بتسديدة على الطاير ارتطمت بدفاعات الجيش ومرت لركنية من جهة اليسار.

وتقام مباراة الأهلي ضد طلائع الجيش على استاد "الأهلي وي السلام" ضمن منافسات الجولة الـ16 من الدوري الممتاز.

ويحتل الأهلي المركز الثاني بجدول ترتيب الدوري برصيد 31 نقطة وله 3 مباريات مؤجلة، بينما يقع طلائع الجيش في المركز الحادي عشر برصيد 18 نقطة.

الأهلى الدوري المصري طلائع الجيش ترتيب الدورى التعادل السلبي بيرسي تاو

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