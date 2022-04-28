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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

رئيس الجمهورية ينيب محافظ القاهرة لحضور الجمعة الأخيرة من رمضان بمسجد الحسين

محافظ القاهرة
محافظ القاهرة

 أناب الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية   اللواء/ خالد عبد العال محافظ القاهرة لحضور صلاة الجمعة الأخيرة من شهر رمضان المبارك يوم 28 رمضان 1443 هـ الموافق 29 أبريل 2022م ، وذلك بمسجد مولانا الإمام الحسين (رضي الله عنه) بالقاهرة.


وبهذه المناسبة  قالت الوزاة إن الوزير والأئمة وجميع العاملين بها يتوجهون بالشكر للرئيس على تفضله بهذه الإنابة ، سائلين الله (عز وجل) أن يوفق سيادته وأن يعينه ويسدد خطاه ، وأن يحفظ مصر وأهلها من كل سوء ومكروه.

 

أعلنت مديرية الأوقاف بمحافظة الوادى الجديد، تلقى دعم من وزارة الأوقاف بإجمالى 14 طن لحوم وسلع غذائية، تشمل 6 أطنان لحوم صكوك إطعام، كما تضمن الدعم توفير 8 أطنان مواد غذائية بواقع 4 أطنان سكر و4 أطنان أرز وتم توزيعها بأكثر من 2000 شنطة يتم توزيعها مع اللحوم وأرز وذلك بالتعاون مع مديرية التضامن .

وقال الدكتور محمود شاهين وكيل وزارة الأوقاف بالوادى الجديد، أنه سيتم تنفيذ توجيهات وزارة الأوقاف بشأن التعامل بمنتهى الاحترام والإنسانية مع المستحقين، والعمل جميعًا فى خدمتهم، وأن هذا إنما هو حقهم علينا وعلى المجتمع، ولا منة لأحد منا فيه، بل الفضل كله لله (عز وجل) فى أن اختصنا بخدمتهم.
واوضح شاهين أنه يتم الالتزام بعدم تصوير أحد عند التوزيع، وعلى أهمية تفعيل الإجراءات الاحترازية ومراعاة ضوابط التباعد وعدم التزاحم عند عملية التوزيع .
 

عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية الجمعة الوادى الجديد

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