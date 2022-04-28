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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

أول تعليق من الزمالك على حكم حبس مرتضى: غير نهائي وسنرد بالأدلة

صدى البلد

رفض مسؤولو نادي الزمالك محاولات البعض زيادة حالة التعصب بين الزمالك والاهلي خصوصا بعد صدور حكم اليوم لصالح محمود الخطيب ضد مرتضي منصور رئيس الزمالك.

 

وقال المستشار القانوني لنادي الزمالك في أول تعليق علي الحكم الصادر اليوم : الحكم غير نهائي وهناك إستئناف على الحكم وهناك من الحجج والادلة القانونية القوية والموثقة الكفيلة بالغاؤه امام قضاء عادل شامخ لا يخشى فى الحق ومصلحة الوطن لومة لائم أو متسلط.

 

ووجه محمود العسال المستشار القانوني لنادي الزمالك رسالة لمن يهمه الامر قائلا : الحساب الرسمى للنادى الاهلى على تويتر ناشر خبر حبس رئيس الزمالك لصالح الخطيب وهذه الأمور تزيد التعصب ويأجج المشاعر ويولد الكره والضغينة بين الجماهير .

 

وطالب المستشار القانوني للزمالك  أن يكون الجميع على قدر المسئولية وان يضعوا مصلحة الوطن واستقراراه واستقرار الرياضة المصرية نصب أعينكم.


وتابع : الزمالك والاهلى كيانات باقية رئيس الزمالك ممثل الكيان ورئيس الاهلى يمثل الكيان.

الزمالك الأهلى مرتضى منصور الرياضة الرياضة المصرية

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