دويدار: مشادة موسيماني مع شريف بسبب لومه على الفرص العديدة التي أهدرها

كشف أحمد دويدار، لاعب الزمالك السابق، تفاصيل خناقة كبيرة بين الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، وبين محمد شريف مهاجم الفريق.

وأوضح دويدار في تصريحات تلفزيونية ببرنامج الريمونتادا، المذاع عبر فضائية المحور، أن سبب المشادة جاء بسبب توجيه موسيماني اللوم للاعبه على الفرص العديدة التي أهدرها بعد لقاء الأهلي أمام الرجاء المغربي، في دوري أبطال أفريقيا.

وتابع دويدار، أن شريف رفض حديث موسيماني معه؛ مما تسبب في حدوث أزمة بين الطرفين.

وتعادل الأهلي أمام فريق طلائع الجيش سلبيًا بالمباراة التي أقيمت بين الفريقين ضمن منافسات مسابقة الدوري المصري الممتاز.