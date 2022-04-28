مواعيد مباريات إياب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا والقنوات الناقلة

حقق فريق ليفربول الفوز أمام فياريال في ذهاب نصف نهائي دوري ابطال اوروبا بهدفين نظيفين علي ملعب أنفيلد.

حقق فريق ريال مدريد الفوز أمام مانشستر سيتي بأربعة أهداف مقابل ثلاثة، فى المواجهة النارية التي أقيمت بينهما على ملعب "الاتحاد"، ضمن منافسات ذهاب دور نصف النهائى من مسابقة دورى أبطال أوروبا.

موعد مباراة إياب نصف نهائي دوري ابطال اوروبا

وسيواجه ليفربول نظيره فياريال في اياب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا يوم الثلاثاء المقبل ٣ مايو ٢٠٢٢ في تمام الساعه التاسعه مساء بتوقيت القاهرة .

بينما سيواجه ريال مدريد نظيره مانشستر سيتي يوم الأربعاء ٤ مايو ٢٠٢٢ في تمام الساعه التاسعة مساء بتوقيت القاهرة .

وتذاع مباريات دوري أبطال أوروبا عبر قناة بي إن سبورتس وسط تحليل مجموعه من نجوم الرياضة العالمية .



موعد نهائي دوري أبطال أوروبا

وسيقام نهائي دوري ابطال اوروبا يوم 28 مايو 2022 وسيقام في ستاد فرنسا بالعاصمة باريس.

كان من المقرر أن يقام في البداية في سان بطرسبرج، لكن لظروف الحرب الروسية الأوكرانية تحول إلى ملعب فرنسا.