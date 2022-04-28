عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

مواعيد مباريات إياب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا والقنوات الناقلة

صدى البلد

 

حقق فريق ليفربول الفوز أمام فياريال في ذهاب نصف نهائي دوري ابطال اوروبا بهدفين نظيفين علي ملعب أنفيلد.  

 

حقق فريق ريال مدريد الفوز أمام مانشستر سيتي  بأربعة أهداف مقابل ثلاثة، فى المواجهة النارية التي أقيمت بينهما على ملعب "الاتحاد"، ضمن منافسات ذهاب دور نصف النهائى من مسابقة دورى أبطال أوروبا.

موعد مباراة إياب نصف نهائي دوري ابطال اوروبا 

 

وسيواجه ليفربول نظيره فياريال في اياب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا يوم الثلاثاء المقبل ٣ مايو ٢٠٢٢ في تمام الساعه التاسعه مساء بتوقيت القاهرة .

 

بينما سيواجه ريال مدريد نظيره مانشستر سيتي يوم الأربعاء ٤ مايو ٢٠٢٢ في تمام الساعه التاسعة مساء بتوقيت القاهرة .

 

وتذاع مباريات دوري أبطال أوروبا عبر قناة بي إن سبورتس وسط تحليل مجموعه من نجوم الرياضة العالمية .


موعد نهائي دوري أبطال أوروبا 

 

وسيقام نهائي دوري ابطال اوروبا  يوم 28 مايو 2022 وسيقام في ستاد فرنسا بالعاصمة باريس.

كان من المقرر أن يقام في البداية في سان بطرسبرج، لكن لظروف الحرب الروسية الأوكرانية تحول إلى ملعب فرنسا.

 

ريال مدريد مانشستر سيتي دوري ابطال أوروبا ليفربول فريق ريال مدريد فياريال

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

دعاء ليلة القدر .. 7 كلمات تفتح لك الخير.. وأفضل 210 أدعية رددها الآن

دعاء ليلة القدر 27 رمضان.. 7 كلمات أوصى بها النبي رددها الآن

دعاء ليلة القدر 2022 .. مكتوب قصير

متى ليلة القدر 2022 ؟ إعجاز قرآني يؤكد ظهورها في 27 رمضان

علامات ليلة القدر .. هذه الأمارات تحسم حقيقة ظهورها في ليلة 25

التأهل مباشرة او ملحق في قطر.. 3 قرارات نهائية تحسم إعادة مباراة مصر والسنغال

حبس مرتضى منصور سنة وتغريمه 10 آلاف جنيه لسبه محمود الخطيب

اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني .. أفضل دعاء فى ليلة القدر

موضوعات متعلقة

الجيش اليمني: رصد 74 خرقًا حوثيًا للهدنة الأممية في يوم

ترشيحاتنا

فضحته وزيرة بجواره.. برلماني بريطاني بارز يشاهد مقاطع إباحية أثناء مجلس العموم

صلاة التهجد .. طريقك للجنة فضلها وعدد ركعاتها وكيفية أدائها

دعاء شيخ الأزهر في ليلة القدر.. ردده في يوم 27 رمضان

دعاء ختم القرآن الكريم .. وأفضل 410 صيغة أدعية تحقق لك الأمنيات

الرئيس يصدر قرارا بالعفو عن حسام مؤنس

قضي الأمر وليس في الجناح حيلة.. ترويض الصقور من التهديل حتى الهدد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ضبط هواتف آيفون وعملات أثرية مهربة مع راكبين في مطار برج العرب.. صور

محافظ الإسكندرية: إحكام الرقابة على طول الكورنيش استعدادا لـ عيد الفطر

جلسة تصوير خاصة للنجمة لوسي في صدى البلد على هامش ندوة مسلسل"انحراف"|شاهد

كريم قاسم: تعجبت من رد فعل الجمهور على زواجي من عبير صبري بـ"يوتيرن".. واستقبلت النقد بترحاب |حوار

فيديو

لوسي لصدى البلد: شيلت حواجبي بالموس عشان أظهر زي الشيطان بمسلسل انحراف

المخرج رؤوف عبد العزيز: "روجينا تاريخ كبير ولسه عندها أكتر".. فيديو

مصرع شخصين.. تفاصيل انقلاب حافلة بالقرب من شرم الشيخ |فيديوجراف

لم يعرف سببه.. لا إصابة بالالتهاب الكبدي الغامض بين أطفال مصر

المزيد

ساحة رأي

د. علي أبو دشيش يكتب: الفراعنة والأعياد

سيد طه فايز يكتب: وزير الصحة وتبني عودة الحقوق

«إيزيس» أصل الزمن والسحر

وليد السيد محمد مرعي يكتب: مضاعفة الأعمال في رمضان

د. ضياء الدين صبري يكتب: دلائل اقتصادية في شهر الصيام

سورة الناس.. الملجأ لك قبل وقوع أي شر..

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبدالمعطى أحمد

"تم البدر بدرى" أغنية الوداع

نهال علام

الجمهورية الجديدة (٢) .. توشكى الخير

خالد جمال

فاتن أمل حربي.. المسلسل الأهم رغم الهم والغم

عبد الرازق توفيق يكتب: السيسى.. من توشكى إلى سيناء

المستشار أسـامة الصعيدي

كلمات يحاسب عليها القانون

إلهام أبو الفتح

ذهب مصر الأصفر

كريمة أبو العينين

من غير إعلانات

نجاة عبدالرحمن

من طرف خفى "22 "

اﻟﻤﺰﻳﺪ