مواعيد مباريات اليوم الخميس 28-4-2022 والقنوات الناقلة

تنطلق مساء اليوم الخميس 28 - 4 - 2022 العديد من المباريات الهامة في مختلف ملاعب العالم أبرزها مواجهة مانشستر يونايتد ضد تشيلسي في الجولة الـ 37 المُقدمة من بطولة الدوري الإنجليزي ومواجهة روما ضد ليستر سيتي في ذهاب نصف نهائي دوري المؤتمر الأوروبي.
مواعيد مباريات الدوري الإنجليزي
مانشستر يونايتد X تشيلسي – 8:45 مساء – beIN Sports 1 HD Premium
مواعيد مباريات الدوري الأوروبي
لايبزيج X جلاسكو رينجرز – 9 مساء – beIN Sports HD Xtra 1
وست هام X آينتراخت فرانكفورت – 9 مساء - beIN Sports 3 HD Premium
مواعيد مباريات دوري المؤتمر الأوروبي
ليستر سيتي X روما – 9 مساء - beIN Sports 2 HD Premium
فينورد X مارسيليا – 9 مساء - beIN Sports HD Xtra 2
مواعيد مباريات الدوري المصري
الزمالك X المصري – 9:30 مساء – ON Time Sports