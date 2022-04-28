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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

مواعيد مباريات اليوم الخميس 28-4-2022 والقنوات الناقلة

صدى البلد

تنطلق مساء اليوم الخميس 28 - 4 - 2022 العديد من المباريات الهامة في مختلف ملاعب العالم أبرزها مواجهة  مانشستر يونايتد ضد تشيلسي في الجولة الـ 37 المُقدمة من بطولة الدوري الإنجليزي ومواجهة روما ضد ليستر سيتي في ذهاب نصف نهائي دوري المؤتمر الأوروبي.
 

مواعيد مباريات الدوري الإنجليزي

 

مانشستر يونايتد X تشيلسي – 8:45 مساء – beIN Sports 1 HD Premium

 

مواعيد مباريات الدوري الأوروبي

لايبزيج X جلاسكو رينجرز – 9  مساء – beIN Sports HD Xtra 1

وست هام X آينتراخت فرانكفورت – 9 مساء - beIN Sports 3 HD Premium

مواعيد مباريات دوري المؤتمر الأوروبي

ليستر سيتي X روما – 9 مساء - beIN Sports 2 HD Premium

فينورد X مارسيليا – 9 مساء - beIN Sports HD Xtra 2

مواعيد مباريات الدوري المصري

الزمالك X المصري – 9:30 مساء – ON Time Sports

 

مانشستر يونايتد الدوري الإنجليزي الدوري المصري مباريات الدوري الزمالك

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