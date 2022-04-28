سكرتير مساعد محافظة كفر الشيخ ووكيل التعليم يكرمان حفظة القرآن الكريم.. صور



كرَّمت المهندسة عايدة ماضي، السكرتير العام المساعد لمحافظة كفر الشيخ، ومحمد عبد الله، وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ، بتوجيهات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، حفظة القرآن الكريم من الطلاب والطالبات، وتم منحهم شهادات تقدير.



جاء ذلك خلال احتفالية أقامتها مديرية التربية والتعليم بكفر الشيخ، احتفالا بليلة القدر وتكريم حفظة القرآن الكريم وعدد من الموهوبين بحضور مصطفى مرعي، مدير عام التعليم العام، ومديري الإدارات التعليمية والوكلاء وقيادات مديرية التربية والتعليم، والعاملين بالتربية والتعليم وأولياء أمور الطلاب.



وقالت المهندسة عايدة ماضي، السكرتير العام المساعد، إنها يشرفها أن تتواجد بين حفظة القرآن الكريم بتوجيهات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، الذي يحرص على تكريم حفظة القرآن الكريم والموهوبين في كافة الأنشطة والمجالات المتعددة، ولحفظة القرآن الكريم مكانة خاصة، موجهة الشكر لأولياء أمور حفظة القرآن الكريم، وتشجيعهم على حفظ كتاب الله والتمسك به.

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