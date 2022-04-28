عبد الملك: بن شرقي سيصنع الفارق في حالة انتقاله للأهلي

أكد أحمد عيد عبد الملك لاعب منتخب مصر ونادي الزمالك السابق، أن انتقال المغربي أشرف بن شرقي لاعب فريق الزمالك، إلى الأهلي، سيضيف للأخير بشكل كبير من الجانب الفني.

وتابع عبد الملك خلال وجوده ضيفًا ببرنامج بوكس تو بوكس، والذي يقدمه الإعلامي محمد شبانة، والمذاع على فضائية ETC، لا أعلم مصدر المعلومات التي تشير إلى اقتراب انضمام بن شرقي للأهلي، لكن في حالة انضمامه للفريق الأحمر، سيمثل إضافة كبيرة، خصوصًا وأنه لا يوجد أي لاعب في الفريق الأحمر، بنفس المستوى الرفيع للنجم المغربي.

وأضاف عبد الملك، لا أثق في انضمام بن شرقي للنادي الأهلي، أتمنى تواجده في الزمالك، لكن في النهاية، القلعة البيضاء لن تقف على أي لاعب، لأن الزمالك صنع بن شرقي وفرجاني ساسي وغيرهم من النجوم.

وعن مباراة الزمالك والمصري البورسعيدي، أكد عبد الملك أن المباراة ستكون صعبة على الفريقين، وستشهد منافسة تكتيكية قوية بين اثنين من المدربين الرائعين وهم البرتغالي جوسفالدو فيريرا المدير الفني للزمالك، والتونسي معين الشعاني مدرب المصري.

وأشاد عبد الملك بالقدرات التدريبية لمعين الشعباني، مؤكدًا أنه مدرب كبير ويقدم موسمًا مميزًا مع المصري البورسعيدي، وأن أهم مميزاته، خلق حالة من الدوافع لدى اللاعبين من خلال التغيير المتكرر في التشكيل، بما لا يمنح أي لاعب الثقة في ضمان فرصة مؤكدة للمشاركة.

وأتم نجم الكرة المصرية السابق، أتوقع أن يحقق الزمالك الفوز غدًا على المصري البورسعيدي.