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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

تجارية القليوبية: تجهيز وافتتاح 8 معارض «أهلا بالعيد» بتخفيض 25%

صدى البلد

أعلن الدكتور محمد الفيومي، رئيس الغرفة التجارية بمحافظة القليوبية، عن افتتاح وتجهيز 8 معارض «أهلا بالعيد»، بمناسبة عيد الفطر المبارك، وذلك لتخفيف عن المواطنين، بمدن وقرى محافظة القليوبية، وتنفيذا لرؤية القيادة السياسية بالوقوف بجانب المواطنين.

وأوضح الفيومي، في بيان له، اليوم الخميس، أن المعارض تم افتتاحها في مدينة بنها وأيضا في مدينة طوخ وشبرا الخيمة والقناطر الخيرية، ومدينة كفر شكر وشبين القناطر والخانكة وقليوب، وتم تجهيزها بكل ما يحتاج إليه المواطن وستشمل جميع مستلزمات الأسرة من مواد غذائية ولحوم، وملابس، وأحذية، وذلك بأسعار مخفضة تصل لـ25%.

وأضاف رئيس الغرفة التجارية، أن الغرفة لا تمارس التجارة بل تقيم معارض مؤقتة وتتدخل بشكل استثنائي لمساعدة المواطنين، تنفيذا لرؤية القيادة السياسية بالوقوف بجانب المواطنين. 

جدير بالذكر أنه تم افتتاح 8 معارض "أهلا رمضان"، في مدن بنها وطوخ وشبرا القناطر وكفر شكر وشبين القناطر والخانكة وقليوب، لخدمة المواطنين وتوفير السلع بأسعار مناسبة للجميع، وأن معارض «أهلا رمضان»، لم تشهد أي نقص للسلع ولو لساعة واحدة رغم الإقبال، وهذا يحسب للدولة وجهودها للتخفيف عن كاهل المواطن البسيط، وأن المعارض المنتشرة في المحافظة توافد عليها المواطنون منذ اللحظة الأولى.

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