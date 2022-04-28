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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

وحدة المخلفات الصلبة بالمنوفية: رفع 42 ألفاً و100 طن قمامة خلال أبريل

رفع تراكمات القمامة
رفع تراكمات القمامة

تلقى  اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية تقريراً عن أداء وحدة المخلفات الصلبة خلال شهر ابريل الجاري ، وذلك فى إطار متابعة أعمال منظومة النظافة و نقل المخلفات والتراكمات من النقاط الوسيطة والمقالب العمومية إلى المدفن الصحي والتخلص منها بشكل آمن للإرتقاء بالمنظومة وتحسين البيئة  .
وأفاد  مدير إدارة  المخلفات الصلبة بالمحافظة  بأنه تم خلال شهر ابريل الجاري  رفع  42 ألفا و100طن  قمامة وتراكمات بمراكز قويسنا وشبين الكوم والشهداء  ،موضحاً بأنه  تم الإنتهاء من رفع  حوالى 16 آلف و700 طن قمامة من مقلب قويسنا وجارى رفع المخلفات أولاً بأول ، وكذا رفع    11 ألفاً و200 طن  من القمامة  من  مقلب الشهداء، كما تم  رفع 14 ألفاً 200 طن من الهدم من مقلب شبين الكوم، هذا وقد  أشار الي أن أعمال نقل القمامة تتم علي قدم وساق في النقطة الوسيطة بمقلب كفر داود ، مضيفاً بأنه تم القضاء علي نقاط  القمامة العشوائية بنطاق المحافظة    
بالإضافة إلى متابعة السيارات المحملة بالتراكمات ومراجعة خطوط السير ومراقبة جميع الأوزان  أثناء نقلها إلى المدفن الصحي والتأكد من تشميع السيارات جيداً حفاظاً علي الطرق العامة والبيئة .
من جانبه شدد محافظ المنوفية على رؤساء الوحدات المحلية والأحياء بضرورة الاستمرار في شن الحملات المكثفة والتعامل الفورى مع كافة بؤر تجمعات القمامة ونقلها إلي المدفن الصحي بالسادات

تراكمات القمامة محافظة المنوفية إزالة المخلفات المنوفية اخبار المحافظات

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