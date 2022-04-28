البابا تواضروس الثاني يلتقي رهبانا من ديري مارمينا بأبنوب والشايب بالأقصر

استقبل البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، اليوم الخميس في المقر البابوي بدير القديس الأنبا بيشوي بوادي النطرون، مجموعتين من الرهبان لدراسة تدبير أحوالهم الديرية، في أديرتهم.



وتضم المجموعة الأولى مجموعة رهبان دير الشهيد مارمينا المعلق بجبل أبنوب، وحضر اللقاء الأنبا أرسانيوس أسقف الوادي الجديد والواحات والنائب البابوي لإيبارشية أبنوب والفتح وأسيوط الجديدة والدير.



في حين ضمت المجموعة الثانية مجموعة من رهبان دير القديس الأنبا باخوميوس المعروف بدير الشايب بالأقصر، وحضر المقابلة الأنبا يوساب الأسقف العام للأقصر والنائب البابوي للدير.