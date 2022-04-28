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رئيس التحرير
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أخبار البلد

قائد قوات شرق القناة لمكافحة الإرهاب: نعمل على توفير حياة كريمة لأبناء سيناء

اللواء أركان حرب
اللواء أركان حرب خالد بيومى العربى

إفتتح اللواء أ ح خالد بيومى العربى قائد قوات شرق القناة لمكافحة الإرهاب واللواء أ ح محمد عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء تجمع الشياحة التنموى الجديد بمدينة نخل بمحافظة شمال سيناء.

ونفذ المشروع تحت إشراف قيادة قوات شرق القناة لمكافحة الإرهاب وبالتنسيق مع مؤسسة بيت الزكاة والصدقات المصرى ليلبى متطلبات المجتمع السيناوى.

 وشمل المشروع إنشاء ٢٥ منزل بدوى متكامل ومجهز بكافة المتطلبات المعيشية ، بالإضافة إلى مسجد ودار للضيافة ومراكز حرفية وأساسيات البنية التحتية من محطة مياة وصرف صحى وعدداً من المرافق والخدمات العامة، كما قام قائد قوات شرق القناة لمكافحة الإرهاب ومحافظ شمال سيناء بتوزيع عقود تملك المنازل على المستحقين من الأسر الأكثر إحتياجاً.

وأكد قائد قوات شرق القناة لمكافحة الإرهاب على أن القيادة العامة للقوات المسلحة لاتدخر جهداً للوصول إلى تحقيق التنمية الشاملة بكافة أنحاء شبة جزيرة سيناء فى مختلف المجالات وتوفير حياة كريمة لأبناء سيناء الشرفاء.

من جانبهم عبر شيوخ وعواقل سيناء عن فرحتهم العارمة بجهود التنمية والتعمير المتواصلة
فى شبه جزيرة سيناء وشعورهم بعودة الحياة إلى طبيعتها بمدن شمال ووسط سيناء؛ مؤكدين
على العلاقة الوثيقة التى تربطهم بالقوات المسلحة والتواصل المستمر معهم للتعرف على مطالبهم وإحتياجاتهم وسرعة تلبيتها.

حضر فعاليات الإفتتاح ممثلوا الأجهزة التنفيذية بمحافظة شمال سيناء والدكتور أحمد طارق ممثلاً عن بيت الزكاة والصدقات المصرى وعدد من شيوخ وعواقل سيناء.

يأتي ذلك إستمراراً لجهود القوات المسلحة فى دعم مقومات التنمية الشاملة بشبة جزيرة سيناء والمشاركة فى توفير حياة كريمة لأهالى سيناء.

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قوات شرق القناة لمكافحة الإرهاب شمال سيناء مؤسسة بيت الزكاة والصدقات القيادة العامة للقوات المسلحة مدينة نخل القوات المسلحة

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