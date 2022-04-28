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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

سيدة تدعى تعدى صيدلى عليها لعدم ارتدائها الحجاب بالمنوفية

ضبط سيدة
ضبط سيدة

كشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات تداول منشور على موقع "فيس بوك" يتضمن استغاثة إحدى السيدات لقيام صيدلى بالتعدى عليها بالصفع على الوجه حال تواجدها بالصيدلية ملكه - الكائنة بمركز أشمون بالمنوفية - لصرف بعض الأدوية لكونها غير محجبة، والزعم بتعرضها وأسرتها لضغوط داخل مركز شرطة أشمون لإجبارهم على الصلح مع المشكو فى حقه.

بالفحص تبين عدم صحة ما تم تداوله فى هذا الصدد وأن حقيقة الواقعة تتمثل فى أنه بتاريخ 21 الجارى تبلغ لمركز شرطة أشمون بمديرية أمن المنوفية من (إحدى السيدات، مقيمة بإحدى القرى بدائرة المركز) بتضررها من صيدلى (مالك صيدلية كائنة بذات القرية، ومقيم بدائرة المركز) للتعليق على قيامها بوضع مساحيق تجميل على وجهها - مما يعرضها للحسد – أثناء تواجدها بالصيدلية لصرف بعض الأدوية.

باستدعاء المشكو فى حقه وسؤاله قرر بأنه معتاد المزاح معها، وأضاف بأنه صديق العائلة وعلى معرفة تامة بالمُبلغة.

بسؤال كلاً من (زوج المُبلغة ووالدتها- مقيمان بذات الناحية) قررا بمضمون ما جاء بأقوال المشكو فى حقه، ونفيا وجود ثمة خلافات سابقة بينهم وبين المشكو فى حقه، وأضافا بمحاولتهما إقناع الشاكية بعدم تحرير محضر بالواقعة.. إلا أنها رفضت ذلك.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.. وتولت النيابة العامة التحقيق.

وزارة الداخلية امن المنوفية مديرية امن المنوفية احدى السيدات مركز اشمون تحرير محضر

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